Мужчина не хочет терпеть ложь.

Французский актер Ален Делон недавно заявил, что хочет судиться с собственным сыном Энтони. Дело в том, что потомок известного отца в одном интервью намекнул, что Алену осталось жить совсем недолго.

О здоровье 88-летнего актера он сказал так:

"Папа не может смирится с ухудшением своего самочувствия, поэтому существует "серьезный риск" того, что он отпраздновал "свое последнее Рождество". Он уже мало разговаривает, его утомляет или раздражает, когда мы заставляем его повторять", - сказал Энтони изданию The Guardian.

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Однако через несколько часов Делон дал свой ответ. По словам адвоката звезды, Ален "шокирован всплеском в СМИ, организованным его сыном Энтони". Без колебаний он хочет подать в суд за ложь. Мужчина добавил, что уже не может терпеть "агрессивное поведение" Энтони, который постоянно говорит неправду о нем и его здоровье.

Интересно, что Энтони пожаловался и на свою сестру, которая не сообщила родным, что с 2019 по 2022 год Ален Делон "сдавал пять когнитивных тестов во время посещения клиники в Швейцарии и не прошел ни одного из них". Девушка вместе с папой тоже хочет наказать брата за неправду.

Напомним, в июле 2019 года у Делона случился инсульт и теперь он редко покидает свой дом во Франции.

Кстати, мужчина не единожды выражал свою любовь к Украине, например, цитируя "Завет" Тараса Шевченко. А в 2022 году Ален взял интервью у Владимира Зеленского.

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