СМИ: пока Меган Маркл строит планы на будущее, принц Гарри скучает по родине и семье

Издание Us Weekly уже написало, что Гарри скучает по родине, семье и друзьям и очень переживал, когда его отец лечился от коронавируса.

Принц Гарри и его супруга Меган теперь свободные от британского королевства люди. Меган очень счастлива, а так ли счастлив ее муж?

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Согласно официальной информации Меган и Гарри переехали из Канады жить в Лос-Анджелес. Там пара приобрела дом, а отец принца Гарри – принц Уэльский Чарльз оплатил частную охрану супругам, выделив на их нужды $2,5 млн.

У герцогини Сассекской, напомним, этот титул Меган сохранила за собой после сложения королевских полномочий, большие планы. Она уже задействована в нескольких кинопроектах - Меган будет заниматься озвучиванием фильмов. К тому же, герцогиня хочет написать книгу и возобновить работу своего блога, сообщает ТСН.

А вот чем займется принц Гарри? 35-летний принц, пытаясь сохранить спокойствие своей семьи, вынужден был принять решение, которое, по его словам, далось ему очень непросто. Такие перемены в личной жизни совпали с эпидемией коронавируса, что еще больше сковало возможности принца на какую-либо деятельность.

Издание Us Weekly уже написало, что Гарри скучает по родине, семье и друзьям и очень переживал, когда его отец лечился от коронавируса. Так же он на связи в телефонном режиме с бабушкой королевой Елизаветой II, она, напомним, сейчас находится в Виндзорском замке. В прессе продолжают писать о том, что принц Гарри стал для Меган билетом в большой мир, а его интересы останутся для нее на втором плане. Но, как долго британский принц, тоже привыкший к определенному укладу жизни, сможет жить так, как хочет жить его жена, но не хочет он сам?

В любом случае мы надеемся в ближайшем будущем узнать, как у Меган и Гарри дела, чем они занимаются в США и как планируют праздновать первый день рождения сына Арчи – 6 мая.