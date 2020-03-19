Меган Маркл и принц Гарри выпустили новое официальное заявление

В это непростое время, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, герцог и герцогиня Сассекские не остались в стороне от этой проблемы.

Герцогиня Меган и принц Гарри сейчас находятся в Ванкувере, в Канаде. С Великобританией их теперь разделяет не только граница, но и запрет на въезд во время карантинных мероприятий, которые продляться неизвестно сколько.

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Меган и Гарри решили поддержать людей в этот непростой период и опубликовали пост в своем Instagram. "Наступили неопределенные времена. Сейчас мы, как никогда нуждается в друг друге, для поддержки, для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, когда особенно страшно. В мире сейчас так много людей, которым нужна поддержка, которые неустанно работают, чтобы справиться с этим кризисом. Мы все должны сделать шаг вперед перед угрозой под названием COVID-19. Этот момент является истинным свидетельством человеческого духа.

Мы часто говорим о сострадании. Это влияет на наши жизни, объединяя каждого из нас во всем мире. В ближайшие недели это будет нашим руководящим принципом.

Мы будем делиться информацией и ресурсами, чтобы помочь всем нам преодолеть эту неопределенность: от публикации достоверной информации и фактов от проверенных экспертов до изучения мер, которые мы можем предпринять, чтобы сохранить здоровье себя и своих семей, до работы с организациями, которые могут поддержать наше умственное развитие и эмоциональное благополучие.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться большим количеством информации в ближайшие дни и недели ...", - говорится в заявлении Сассексов, передает ТСН.