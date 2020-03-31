Меган Маркл и принц Гарри обратились к поклонникам с прощальным заявлением

Сегодня, 31 марта, герцог и герцогиня Сассекские прекращают выполнять обязанности членов королевской семьи. Они получили свободу.

В связи с этим событием пара поделилась на странице Royal Sussex в Instagram прощальным постом. 11 млн своих подписчиков они объявили, что больше не будут здесь публиковать посты и прекращают пользоваться этой страницей в Instagram.

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"Как мы все можем чувствовать, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию - как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, в наших сообществах и на передовой - вместе мы можем поднять друг друга, чтобы осознать полноту этого обещания. Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжиться. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорейшего воссоединения с вами", - говорится в заявлении.

Меган и Гарри отметили, что самое важное сейчас – это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, которые возникли в результате пандемии коронавируса.

"Поскольку мы все находим роль, которую мы должны играть в этом глобальном сдвиге и изменении привычек, мы концентрируем внимание на этой новой главе, чтобы понять, как мы можем внести лучший вклад. Мы с нетерпением ждем скорейшего воссоединения с вами. Вы были прекрасны! А до тех пор, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге. Гарри и Мэган", - отмечается в посте.

Как сообщал УНИАН, Гарри и Меган переехали в Лос-Анджелес. Начиная с 1 апреля 2020 года ими и, вероятно, их новой страницей в Instagram в частности, будет заниматься голливудская PR-компания Sunshine Sachs.