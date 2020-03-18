"Удивительная": сама красивая женщина в мире ошеломила поклонников откровенными фото в латексных перчатках
05:15, 18 марта 2020Звезды
336 0
Супермодель Белла Хадид порадовала фанатов новыми фото.
23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, ошеломила своих поклонников откровенными фото.
Она их разместила в своем Instagram-аккаунте.
Читайте такжеСамая красивая женщина в мире прошлась по подиуму в бюстгальтере (видео)
На черно-белых фото она позирует в латексных перчатках по локти, а ее грудь прикрывает небольшая повязка. Также стоит подчеркнуть блестящую юбку с высоким разрезом. Венцом образа супермодели можно назвать латексный чокер.
Фото буквально свело с ума подписчиков Беллы, которые называли ее "удивительной" и "богиней".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter