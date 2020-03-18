"Удивительная": сама красивая женщина в мире ошеломила поклонников откровенными фото в латексных перчатках

Супермодель Белла Хадид порадовала фанатов новыми фото.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, ошеломила своих поклонников откровенными фото.

Она их разместила в своем Instagram-аккаунте.

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На черно-белых фото она позирует в латексных перчатках по локти, а ее грудь прикрывает небольшая повязка. Также стоит подчеркнуть блестящую юбку с высоким разрезом. Венцом образа супермодели можно назвать латексный чокер.

Фото буквально свело с ума подписчиков Беллы, которые называли ее "удивительной" и "богиней".