Нежная Ани Лорак поздравила с первым днем весны (фото)

Певица Ани Лорак сидит на фото в позе, хорошо выделяющей ее округлые формы.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, поздравила поклонников с первым днем весны.

На снимке, опубликованном Ани Лорак в Instagram, улыбающаяся звезда в нежном ненавязчивом макияже сидит на диване в домашнем костюме кофейного цвета. Она сидит в позе, хорошо выделяющей ее округлые формы.

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"С первым днём весны! С прощёным воскресеньем!", - подписала фото Ани Лорак.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, а также писали поздравления с первым днем весны в ответ. "С первым днем весны, Каролина!", "Какая невероятная", "И вас с первым днём весны, Каролиш!", "Каролина, простите нас, поклонников, если что не так. Простите все плохое в Вашей жизни и отпустите. Начинаем новую жизнь?", "С первым днём Весны Вас тоже!"; "Вас тоже с первым днём весны", "Такая нежная и красивая", "Какая вы красивая! С праздником поздравляем и Вас! Очень любим и ждём от вас новинок", "От вас взгляд не оторвать", - писали подписчики в комментариях к посту.

Напомним, ранее Ани Лорак очаровала сеть нежным образом.