Первый день весны 2020 – лучшие поздравления и картинки

Согласно легендам, первый день весны принято отмечать в честь одного юноши, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея.

Хоть зима в этом году выдалась не слишком холодной, но все равно, всем хочется настоящего тепла. С первым днем весны, дорогие читатели! Этот день не всегда бывает теплым, однако мысль о ее наступлении греет сердце и радует душу.

Весна считается временем новых надежд, пробуждения природы, тепла и ярких красок. Приход весны отмечали еще в давние времена, и во многих странах эти традиции до сих пор сохранились. А некоторые даже включены во Всемирный каталог нематериального наследия человечества. Как, например, Фальяс - праздник весны, который ежегодно проходит в испанской провинции Валенсия.

Наши же предки верили, что в этот день весна побеждает зиму. Весна для наших предков - это не только приход земледельческого сезона и пробуждение природы, но и готовность молодежи к любви и к женитьбе. А массовые гуляния 1 марта - это место, где происходили знакомства.

С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение. УНИАН предлагает вам вспомнить, как отмечали приход весны раньше, а также выбрать оригинальную открытку или стихотворение, чтобы порадовать близких.

Легенда о приходе весны

Согласно дошедшим легендам, первый день весны принято отмечать в честь одного юноши, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея. Змей якобы хотел обречь Землю на существование в кромешной тьме, однако юноша своим храбрым поступком вернул людям свет, веселье и радость, поплатившись за это своей жизнью. Считается, что на месте, где пролилась его кровь, в первые дни весны вырастают белоснежные цветы.

Как отмечали приход весны раньше

Наши предки верили, что в этот день весна побеждает зиму. А чтобы ей помочь, необходимо было соблюдать некоторые обряды и традиции.

Например, 1 марта женщины пели песни-веснянки и пекли птиц из теста, а потом подбрасывали их вверх и приговаривали, чтобы эти птицы принесли весну на своих крыльях.

Девушки и юноши обходили все дома в селе, поздравляя с первым днем весны и желая богатого урожая. Также парни разводили костры, в которых сжигали старые вещи, а после - водили вокруг них хороводы с девушками. Одни фольклористы считают, что хороводы символизируют круговорот жизни, а другие считают, что солнце.

Поздравления с началом весны в стихах

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроение!

***

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

***

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

***

Пусть сбываются желания,

Все надежды и мечты,

В самый первый и желанный,

Долгожданный день весны!

Пусть весна от бед укроет,

Счастья ласковым крылом,

Жизнь успехом обустроит,

Смехом, радостью, теплом!

***

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

***

Пусть лучик весенний тебя приласкает

И надпись красивую в небе оставит:

С началом весны, всяких благ и удачи,

И знать наперед, что от счастья лишь плачут.

Тебя поздравляют капель с ручейком,

С солнечным первым весенним деньком.

***

Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

***

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

***

Пусть сбываются желания,

Все надежды и мечты,

В самый первый и желанный,

Долгожданный день весны!

Пусть весна от бед укроет,

Счастья ласковым крылом,

Жизнь успехом обустроит,

Смехом, радостью, теплом!

***

Пусть с первым солнечным лучом,

Нарядной, ласковой весны,

Придет большое счастье в дом

И все, чего так жаждешь ты!

***

С мартом Вас тающим,

С мартом бушующим,

С самым ласкающим,

С самым волнующим,

Счастья вам прочного,

Счастья сердечного —

Самого доброго,

Самого вечного!

***

Проснулась матушка Земля,

Прогнала снег, метель,

Под нежным солнцем ты и я,

Мы нежимся теперь.

Пусть первый день весны,

Нам счастье принесет,

И мороз гремучий,

С печалями уйдет!

***

Поздравляю я с весной,

Пусть горит в глазах азарт.

В сердце радость, солнце, зной!

За окном весенний март.

Первый день весны настал,

СМС тебе послал!

Поздравляю от души!

Поскорей мне напиши:

Что планируешь сегодня,

Посидим мы благородно?

Выбирай покруче платье,

Будут страстные объятья!

Поздравления с приходом весны в прозе

Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весеннего благоухания и легкости. А весна непременно даст сил на реализацию всего, что задумано.

Ура, весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно освещало путь и радовало теплом! Пусть март подарит силы для новых свершений.

Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

Открытки с первым днем весны