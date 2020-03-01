Первый день весны 2020 – лучшие поздравления и картинки
Хоть зима в этом году выдалась не слишком холодной, но все равно, всем хочется настоящего тепла. С первым днем весны, дорогие читатели! Этот день не всегда бывает теплым, однако мысль о ее наступлении греет сердце и радует душу.
Весна считается временем новых надежд, пробуждения природы, тепла и ярких красок. Приход весны отмечали еще в давние времена, и во многих странах эти традиции до сих пор сохранились. А некоторые даже включены во Всемирный каталог нематериального наследия человечества. Как, например, Фальяс - праздник весны, который ежегодно проходит в испанской провинции Валенсия.
Наши же предки верили, что в этот день весна побеждает зиму. Весна для наших предков - это не только приход земледельческого сезона и пробуждение природы, но и готовность молодежи к любви и к женитьбе. А массовые гуляния 1 марта - это место, где происходили знакомства.
С началом весны хочется поздравить своих родных, друзей и близких, подарить им ласковое весеннее настроение. УНИАН предлагает вам вспомнить, как отмечали приход весны раньше, а также выбрать оригинальную открытку или стихотворение, чтобы порадовать близких.
Легенда о приходе весны
Согласно дошедшим легендам, первый день весны принято отмечать в честь одного юноши, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея. Змей якобы хотел обречь Землю на существование в кромешной тьме, однако юноша своим храбрым поступком вернул людям свет, веселье и радость, поплатившись за это своей жизнью. Считается, что на месте, где пролилась его кровь, в первые дни весны вырастают белоснежные цветы.
Как отмечали приход весны раньше
Наши предки верили, что в этот день весна побеждает зиму. А чтобы ей помочь, необходимо было соблюдать некоторые обряды и традиции.
Например, 1 марта женщины пели песни-веснянки и пекли птиц из теста, а потом подбрасывали их вверх и приговаривали, чтобы эти птицы принесли весну на своих крыльях.
Девушки и юноши обходили все дома в селе, поздравляя с первым днем весны и желая богатого урожая. Также парни разводили костры, в которых сжигали старые вещи, а после - водили вокруг них хороводы с девушками. Одни фольклористы считают, что хороводы символизируют круговорот жизни, а другие считают, что солнце.
Поздравления с началом весны в стихах
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроение!
***
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
***
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
***
Пусть сбываются желания,
Все надежды и мечты,
В самый первый и желанный,
Долгожданный день весны!
Пусть весна от бед укроет,
Счастья ласковым крылом,
Жизнь успехом обустроит,
Смехом, радостью, теплом!
***
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
***
Пусть лучик весенний тебя приласкает
И надпись красивую в небе оставит:
С началом весны, всяких благ и удачи,
И знать наперед, что от счастья лишь плачут.
Тебя поздравляют капель с ручейком,
С солнечным первым весенним деньком.
***
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
***
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
***
Пусть сбываются желания,
Все надежды и мечты,
В самый первый и желанный,
Долгожданный день весны!
Пусть весна от бед укроет,
Счастья ласковым крылом,
Жизнь успехом обустроит,
Смехом, радостью, теплом!
***
Пусть с первым солнечным лучом,
Нарядной, ласковой весны,
Придет большое счастье в дом
И все, чего так жаждешь ты!
***
С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного —
Самого доброго,
Самого вечного!
***
Проснулась матушка Земля,
Прогнала снег, метель,
Под нежным солнцем ты и я,
Мы нежимся теперь.
Пусть первый день весны,
Нам счастье принесет,
И мороз гремучий,
С печалями уйдет!
***
Поздравляю я с весной,
Пусть горит в глазах азарт.
В сердце радость, солнце, зной!
За окном весенний март.
Первый день весны настал,
СМС тебе послал!
Поздравляю от души!
Поскорей мне напиши:
Что планируешь сегодня,
Посидим мы благородно?
Выбирай покруче платье,
Будут страстные объятья!
Поздравления с приходом весны в прозе
- Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весеннего благоухания и легкости. А весна непременно даст сил на реализацию всего, что задумано.
- Ура, весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно освещало путь и радовало теплом! Пусть март подарит силы для новых свершений.
- Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.
- Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!
- Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!