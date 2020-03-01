Прощеное воскресенье: когда отмечают, традиции, стихи и открытки
Прощеное воскресенье – последний день Масленицы. В этот день каждый человек может попросить прощения за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год. В 2020 году оно выпадает на 1 марта.
Традиции на Прощеное воскресенье
Издавна считалось, что если в этот день люди не простят друг друга – соблюдать пост не будет иметь никакого смысла.
Согласно традициям, аскетизм и лишения могут быть не засчитанными, если не попросить прощения и не простить других. Необходимо подойти ко всем, перед кем есть вина, попросить прощения и пообещать не повторять прошлых плохих поступков.
В первую очередь необходимо извиниться перед близкими – родственниками и друзьями, а также перед теми, кто покинул наш мир. Считается, что это поможет подготовить душу и разум к Великому посту.
Прощеное воскресенье: поздравления с праздником
Простим друг другу все обиды,
Оставим в прошлом их, друзья!
Забудьте ссоры, огорчения
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
А их самих в ответ простим.
Во всем сегодня повинимся,
Обиду в сердце не таим.
Красоты, любви, добра!
Радости, душевного тепла!
Успехов в честь святого дня!
***
Сегодня у всех попрошу я прощения
За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
И пусть в этот день очищаются души,
Ведь сор никому в этой жизни не нужен.
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
***
Прошу прощенья я у всех,
С кем в жизни мы пересекались.
Хранить обиды — это грех.
Простите, если обижались.
Пускай улыбки и любовь
Сердца и души населяют,
А миром правит доброта.
Простите, я же всех прощаю.
***
Прошу, простите мне мои ошибки
И фразы, брошенные сгоряча,
Обиды вместо дружеской улыбки
И то, что я порой рублю с плеча.
Простите неоправданные ссоры,
Непонимание в трудные часы.
За резкие слова и наши споры
Хочу у Вас прощения попросить.
***
Сегодня я прошу прощения за все, что было сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать — значит быть прощеным. Прости меня!
Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.
С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!