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Прощеное воскресенье: когда отмечают, традиции, стихи и открытки

06:34, 01 марта 2020
Праздники
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В Прощеное воскресенье надо перед всеми извиниться

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы. В этот день каждый человек может попросить прощения за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год. В 2020 году оно выпадает на 1 марта.

Традиции на Прощеное воскресенье

Издавна считалось, что если в этот день люди не простят друг друга – соблюдать пост не будет иметь никакого смысла.

Согласно традициям, аскетизм и лишения могут быть не засчитанными, если не попросить прощения и не простить других. Необходимо подойти ко всем, перед кем есть вина, попросить прощения и пообещать не повторять прошлых плохих поступков.

В первую очередь необходимо извиниться перед близкими – родственниками и друзьями, а также перед теми, кто покинул наш мир. Считается, что это поможет подготовить душу и разум к Великому посту.

Открытка на Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье: поздравления с праздником

Простим друг другу все обиды,

Оставим в прошлом их, друзья!

Забудьте ссоры, огорчения

Да злые, горькие слова.

Родных попросим о прощении,

А их самих в ответ простим.

Во всем сегодня повинимся,

Обиду в сердце не таим.

Красоты, любви, добра!

Радости, душевного тепла!

Успехов в честь святого дня!

***

Сегодня у всех попрошу я прощения

За фразы, поступки, мое поведение.

И если в душе вы обиду храните,

Прошу вас, обиду мне эту простите!

И пусть в этот день очищаются души,

Ведь сор никому в этой жизни не нужен.

Пускай все грехи отпускает нам Бог.

Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

***

Прошу прощенья я у всех,

С кем в жизни мы пересекались.

Хранить обиды — это грех.

Простите, если обижались.

Пускай улыбки и любовь

Сердца и души населяют,

А миром правит доброта.

Простите, я же всех прощаю.

***

Прошу, простите мне мои ошибки

И фразы, брошенные сгоряча,

Обиды вместо дружеской улыбки

И то, что я порой рублю с плеча.

Простите неоправданные ссоры,

Непонимание в трудные часы.

За резкие слова и наши споры

Хочу у Вас прощения попросить.

***

Сегодня я прошу прощения за все, что было сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать — значит быть прощеным. Прости меня!

Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.

С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!

Картинки на Прощеное воскресенье

Открытка на Прощеное воскресенье
Стихи на Прощеное воскресенье
Картинка на Прощеное воскресенье
Поздравление на Прощеное воскресенье

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Теги: #праздник