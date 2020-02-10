"Потрясающая!": Ани Лорак очаровала сеть нежным образом (фото)

Лорак не стала наносить яркий макияж, отдав предпочтение нежным пастельным тонам.

Украинская певица Ани Лорак не всегда носит роскошные платья с декольте и высокие каблуки. В повседневной жизни Ани предпочитает удобную и простую одежду.

Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.

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Певица сфотографировалась в домашнем костюме кофейного цвета. Также Лорак не стала наносить яркий макияж, отдав предпочтение нежным пастельным тонам.

Всего за час снимок собрал более 80-ти тысяч лайков.

"Дива", "Богиня", "Сама нежность", "Очень красивая", "Какая же вы невероятная", "Сама нежность", - написали в комментариях.