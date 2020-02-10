"Потрясающая!": Ани Лорак очаровала сеть нежным образом (фото)
16:28, 10 февраля 2020Звезды
326 0
Лорак не стала наносить яркий макияж, отдав предпочтение нежным пастельным тонам.
Певица сфотографировалась в домашнем костюме кофейного цвета / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак не всегда носит роскошные платья с декольте и высокие каблуки. В повседневной жизни Ани предпочитает удобную и простую одежду.
Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.
Читайте также"Выглядит несексуально": MARUV выпятила попу в одних трусах и нарвалась на волну критики (фото)
Певица сфотографировалась в домашнем костюме кофейного цвета. Также Лорак не стала наносить яркий макияж, отдав предпочтение нежным пастельным тонам.
Всего за час снимок собрал более 80-ти тысяч лайков.
"Дива", "Богиня", "Сама нежность", "Очень красивая", "Какая же вы невероятная", "Сама нежность", - написали в комментариях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter