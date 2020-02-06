СМИ узнали подробности личной жизни принца Гарри и Меган Маркл после отречения от титула

Они наслаждаются совместными прогулками в лесу недалеко от дома, и правила, регулирующие их прежнюю жизнь, больше не применяются.

Принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются спокойной жизнью после отказа от королевских привилегий и отречения от титула.

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Как сообщает американский журнал People со ссылкой на источники, желание стать независимыми терзало их на протяжении долгого времени. "Наконец этот груз упал с их плеч", - сказал источник. В настоящее время принц Гарри с женой Маркл и девятимесячным сыном Арчи живут в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов. Они наслаждаются совместными прогулками в лесу недалеко от дома, и правила, регулирующие их прежнюю жизнь, больше не применяются.

"Они наслаждаются тихой жизнью", - говорит источник. "Они идут на длительные прогулки, занимаются йогой и готовят. Они настоящие домоседы, которые любят отдыхать с Арчи и собаками", - рассказал источник издания.

Ранее СМИ сообщали, что знаменитая пара находится под пристальным вниманием фоторепортеров. Журналисты постоянно дежурят у дома принца Гарри и Меган Маркл и даже пытались тайно запечатлеть герцогов Сассекских внутри дома, используя камеры с большим зумом. Отец принца Гарри Чарльз и его брат Уильям предложили им комфортные условия проживания в Великобритании, где их не потревожат папарацци.

Как сообщал УНИАН, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в собираются статьфинансово независимыми.