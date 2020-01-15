В простом наряде и с улыбкой: Меган Маркл провела первое мероприятие после выхода из королевской семьи

Супруга принца Гарри посетила женский центр в Ванкувере.

Как только герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри получили поддержку королевы Елизаветы II, Меган, уже не спрашивая членов королевской семьи, посетила женский центр Downtown Eastside Women's Centre в Ванкувере.

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На официальной странице центра в Facebook был опубликован снимок, на котором герцогиня Меган запечатлена в компании женщин. Одета Маркл очень просто, в трикотажный свитер, черные узкие штаны и высокие коричневые сапоги. На ее шее была золотая подвеска, волосы распущены, а на лице легкая улыбка.

"ГерцогиняМеган неожиданно посетила @DEWCVancouver сегодня - специальное пространство, обеспечивающее необходимую поддержку и питание более 500 женщин и детей каждый день. За чаем с сотрудниками Меган узнала больше о женщинах и обсудила проблемы, затрагивающие женщин в обществе", - говорится в подписи под снимком организации в Facebook.

Принц Гарри присоединится к семье в конце этой недели. 13 января в Сандрингемском дворце он участвовал в переговорах с королевой Елизаветой II и другими членами семьи по поводу віхода из королевской семьи.