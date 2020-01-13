Принц Уильям заявил, что больше никогда не сможет обнять брата Гарри – СМИ

Герцог Кембриджский очень рассержен на брата.

Принц Уильям крайне взбешен решением младшего брата Гарри и его жены Меган сложить обязанности членов королевской семьи.

Как сообщил источник изданию Times, герцог Кембриджский настолько взбешен, что даже больше не хочет общаться с родным человеком. Он рассказал другу, что теперь они с братом "не настолько близки, как раньше" и "стали совсем чужими", пишет ТСН.

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"В течение всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять - мы стали совсем чужими. Мне грустно из-за этого. Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать - это стараться поддержать их и надеяться на то, что наступит время, когда мы все будем придерживаться одной и той же мысли. Мне хочется, чтобы мы все были командой", - поделился с близким окружением Уильям.

Напомним, что на прошлой неделе принц Гарри и его жена Меган официально объявили о намерении сложить обязанности членов королевской семьи. Герцоги Сассекские заявили, что собираются отойти от "старшего" членства в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми.

Поговаривают, что с таким заявлением Меган и Гарри выступили, не предупредив членов своей семьи, включая королеву Елизавету II. В Букингемском дворце решили экстренно провести переговоры относительно этой ситуации. Переговоры должны состояться сегодня, 13 января в Сандрингемском дворце. В них примут участие королева Елизавета, Чарльз, Уильям и Гарри. Они должны пересмотреть ряд возможностей для рода Сассексов, несмотря на то, что Гарри и Меган отступают от обязанностей старших в роде.