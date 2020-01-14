Меган Маркл оставила королевскую семью из-за панических атак и бессонницы – СМИ

Герцогиня Сассекская не намерена возвращаться в Великобританию.

Королева Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган отказаться от королевских привилегий и выйти из монаршей семьи. Однако в Сети до сих пор появляются версии поступка герцогов Сассекских.

Поговаривают, что Меган и не думает возвращаться в Великобританию после того, как улетела в Канаду, где находился ее полугодовалый сын Арчи. Как передает ТСН со ссылкой на DailyMail, решение дочери активно поддержала мама Меган Дориа Реглан.

"Она сильно переживала за Меган и радуется, что ее дочь ставит свое психическое здоровье на первое место", - рассказал изданию инсайдер.

По словам подруги Меган, после рождения сына Арчи у герцогини были определенные проблемы, которые со временем только усугублялись. Женщина заметила, что Меган "была несчастной в Великобритании", что она "плохо спит и у нее начались панические атаки относительно своего будущего".

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Учитывая недавние события, а также тот факт, что после заявления об уходе из королевской семьи Меган сразу полетела в Канаду, подруга герцогини сказала, что это был ее план с самого начала – "в итоге покинуть Великобританию и построить свою собственную империю вместе с Гарри".

Поговаривают, что после королевского семейного совета, в котором приняли участие Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Гарри, герцог Сассекский в конце недели полетит к жене в Канаду. А вот когда вернется в Британию – неизвестно.

Напомним, еще в октябре 2019 года герцог и герцогиня Сассекские в документальной ленте рассказали о давлении общественности и сложности, с которыми сталкивались из-за своей принадлежности к королевской семье. А уже в январе принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, и его жена Меган Маркл объявили о том, что откажутся от статуса высокопоставленных членов монаршей семьи и их привилегий.

В заявлении супруги отметили, что решение не является внезапным и принято "после многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий".