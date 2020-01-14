Megxit: герцогиня Сассекская не участвовала в переговорах с королевой Елизаветой II

Нет, герцогиня не проигнорировала это событие, просто представители герцога и герцогини Сассекских приняли решение о том, что в этом нет никакой необходимости.

Новые подробности о вчерашних переговорах королевы Елизаветы II и принцев Чарльза, Уильяма и Гарри появились в Сети.

Как сообщалось ранее, герцогиня Сассекская Меган не присутствовала на этом совещании, так как она находится в Канаде вместе с сыном Арчи. Меган должна была присоединиться к дискуссии по телефонной или онлайн-связи. Но дворце подтвердил, что герцогиня не звонила в Сандрингем, пишет ТСН.

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Нет, герцогиня не проигнорировала это событие, просто представители герцога и герцогини Сассекских приняли решение о том, что в этом нет никакой необходимости. Вероятно, принц Гарри и так хорошо проинформировал присутствующих о своих намерениях.

Напомним, после совещания королева Елизавета II выразила поддержку Гарри и Меган. В своем заявлении она отметила, что дворец поддерживает желание Сассексов начать новую жизнь в качестве молодой семьи. А окончательное решение о дальнейшей судьбе пары в жизни королевской семьи будет принято в ближайшее время.