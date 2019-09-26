"Хорош сосать медвежью лапу": вокруг Олега Винника разгорелся скандал из-за участия в российском проекте (видео)

В проекте также приняли участие множество российских звезд, среди которых и те, кто поддерживал аннексию Крыма.

Вокруг популярного украинского певца Олега Винника разгорелся скандал из-за участия в российском проекте "Всем мир 519".

На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады.

В описании к клипу сообщается, что это видео - "большой совместный шаг к новому миру! Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего... Настало время остановиться".

На канале также опубликовано видеообращение каждого из участников. В своем Винник обратился ко всем на украинском языке: "Мы пришли в этот мир, чтобы учится любить, а не отбирать жизни друг у друга".

В Instagram организаторы проекта благодарят украинского певца за участие.

"Уважаемый Олег! Вы - любимец миллионов людей как в Украине, так и во всем мире. Для нас было большой радостью, что в наше сложное время украинская эстрада, в Вашем лице, поддержала наш проект... Мы уверены, что очень скоро изменится в сознании руководящих и Россия, и Украина снова станут дружественными народами! Вместе мы сможем многое! Россия любит Вас", - говорится в сообщении.

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А вот в комментариях под видео Винника раскритиковали.

"Это были последние деньги, которые ты заработал", "Дурак что ли? Какой мир?", "Хорош сосать медвежью лапу", "Зря вы так, Олег", "Для предателей подготовлено самое теплое место в аду", "Что ты делаешь в этом маскараде? Россияне через день убивают и калечат наших ребят на войне", - пишут под видео.

Отметим, что в проекте приняли участие как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал аннексию Крыма кому запрещен въезд в нашу страну.

В видео приняли участие: Владимир Познер, Олег Винник (Украина), Мирей Матье (Франция), Алессандро Сафина (Италия), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, актеры "Квартета И" (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный, Линда и другие.