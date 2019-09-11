Бабкин восхитил сеть первой фотографией с крещения своего 2-месячного сына (фото)

Бабкины окрестили сына в храме, в котором 11 лет назад обвенчались.

Украинский музыкант и участник группы «5'nizza» Сергей Бабкин показал первое фото с крещения своего 2-месячного сына Елисея.

Снимок певец опубликовал в Instagram.

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На фото Сергей Бабкин обнимает свою жену Снежану и малыша в церкви. По его словам, именно в этом храме он обвенчался с женой более 10 лет назад.

«Сегодня волшебный день. День, в который мы покрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал со @snezhana_babkina 11,5 лет назад. А сегодня он покрестил нашего сына», – подписал Бабкин фотографию.

Как сообщал УНИАН, ранее жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина показала в Instagram фото с новорожденным сыном Елисеем.

О беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте. 18 июня она родила мальчика. Сергей и Снежана Бакіни воспитывают восьмилетнюю дочку Веселину и 12-летнего сына Артура. У Бабкина есть также 13-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.