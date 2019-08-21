Полуголые девушки и "винишко": экс-жена Потапа показала, как развлекается их 10-летний сын (фото)

У многих подписчиков такое фото вызвало недоумение, о чем они написали в комментариях.

Известный продюсер и бывшая жена рэпера Потапа (Алексея Потаперко) Ирина Горовая поделилась экстравагантным фото их общиего 10-летнего сына Андрея.

У себя в Instagram Горовая опубликовала фото, на котором Андрей стоит в окружении полуголых девушек и в кофте с надписью "В смысле, нет винишка?".

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У многих подписчиков такое фото вызвало недоумение, о чем они написали в комментариях.

"Типичное 10-летие в шоу-бизнесе", "Малый повзрослел", "Рановато", "А на 14 вы ему проститутку подарите", "Как по мне, как-то неправильно. Честно, мой старший сын (14лет) сам бы не позволил себе с ними сфоткаться, не говоря уже обо мне", "А чему вы удивляетесь! Гляньте, какая мамаша, которая разукрасила себя, как яйцо пасхальное", - пишут под фото.

На один из комментариев Горовая даже ответила. На вопрос "И что из него выйдет" продюсер иронично написала: "Натурал".