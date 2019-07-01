Жена Сергея Бабкина показала фото с новорожденным сыном
Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина показала в Instagram фото с новорожденным сыном Елисеем.
"Фото - второй день после родов. Много вопросов от вас в директ о роддоме. Живем в Харькове. Рожали в Киеве", - написала она.
Жена Бабкина рассказала, что у них были партнерские роды и Сергей Бабкин жил три дня с ней вместе. Для него, по словам супруги, поставили большой раскладной диван-кровать.
Фото- 2 день после родов🤱🏻 Много вопросов от вас в директ о роддоме. Живём в Харькове 😆 Рожали в Киеве в @leleka_clinic Остались в полнейшем Восторге! Словно на космическом корабле побывали🚀 Я и представить не могла, что так Волшебно можно провести наши важнейшие 3 дня!👼🏻 Постоянно повторяла- Серёнечка, мы в Раю!🤗 Это так важно, чтобы женщина, которая родила, выписываясь, говорила- Хочу ещё! Ждите меня! До встречи! Мы выписывались именно с такими словами! Благодарим весь персонал роддома @leleka_clinic за такое профессиональное и бережное отношение к нам🙏🏻 Рожали у главврача- Дмитрий Ростиславович Шадлун. Спасибо Вам! 🙏🏻😘 Мы сказочно счастливы благодаря Вам!!!🥰 Жили мы с СБ вместе. Для него- большой раскладной диван-кровать. Питание-4ёх разовое. Диетическо-разнообразно-ресторанное🍽 Так нам было вкусно!!!😋 Сразу после родов мы с СБ выпили праздничный лате🙃 На второй день у нас был романтический ужин- мы сделали заказ по меню, нам украсили стол, поставили свечи. Предлагали забрать Елисея Сергеевича👼🏻, чтобы мы остались вдвоём, но мы захотели романтический ужин втроём🥰🥰🥰 Это было невероятно прекрасно!!! А врачи, персонал, оборудование!!! Ребята, вы просто Космические!!!⭐️ Спасибо! #снежанабабкина #сергейбабкин #елисейбабкин #роддом #лелека #лелекароддом
О беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте. 18 июня она родила мальчика. Сергей и Снежана Бабкины воспитывают восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Артура. У Бабкина есть также 13-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.