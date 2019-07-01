Жена Сергея Бабкина показала фото с новорожденным сыном

Бабкина рассказала, что у них были партнерские роды и Сергей Бабкин жил три дня с ней вместе.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина показала в Instagram фото с новорожденным сыном Елисеем.

"Фото - второй день после родов. Много вопросов от вас в директ о роддоме. Живем в Харькове. Рожали в Киеве", - написала она.

Жена Бабкина рассказала, что у них были партнерские роды и Сергей Бабкин жил три дня с ней вместе. Для него, по словам супруги, поставили большой раскладной диван-кровать.

О беременности Снежаны Бабкиной стало известно в марте. 18 июня она родила мальчика. Сергей и Снежана Бабкины воспитывают восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Артура. У Бабкина есть также 13-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.