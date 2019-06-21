Экс-тренер "Голоса страны" поделился первыми фото новорожденного сына
20:05, 21 июня 2019Звезды
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Мальчик стал третьим совместным ребенком Сергея и Снежаны.
Бабкин показал новорожденного сына / фото instagram.com/babkin_official
Украинский певец и бывший тренер вокального шоу "Голос страны" Сергей Бабкин поделился первыми фото новорожденного сына.
Артист опубликовал фотографии с выписки его жены Снежаны из роддома у себя в Instagram.
фото instagram.com/babkin_official
Как сообщал УНИАН, 18 июня Снежана Бабкина в киевском роддоме "Лелека" родила мальчика. Вес мальчика - 3 250 граммов, рост - 53 см.
Он стал третьим совместным ребенком у пары и четвертым для каждого из родителей (у Сергея и Снежаны есть по одному ребенку от первого брака). Назвали мальчика Елиссеем.
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