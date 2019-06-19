Новым ухажером Ани Лорак стал бывший певицы Tayanna: артистка рассказала об отношениях с экс-мужем

Tayanna призналась, что бывший возлюбленный неоднократно изменял ей.

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, рассказала об отношениях со своим бывшим возлюбленным и нынешним бойфрендом Ани Лорак, музыкантом Егором Глебом.

Читайте такжеНастя Каменских показала развлечения в постели с Потапом (фото)

Исполнительница стала гостьей нового выпуска программы "Слава +", где откровенно рассказала об изменах Егора и его отношении к их сыну Даниэлю.

TAYANNA призналась, что бывший возлюбленный неоднократно изменял ей. "Мне кажется, что Боженька меня таким образом закалил и показал, что к жизни нужно относиться легче, а тем более к мужчинам", - отметила она.

После этих испытаний, по словам певицы, она научилась принимать человека таким, какой он есть и легко отпускать. "Как человек пришел в мою жизнь, так он может и уйти из нее. Я над этим очень долго работала", - подчеркнула она.

Татьяна также рассказала, видится ли ее сын с биологическим отцом. "Он наплывами появляется в жизни Даниэля. Он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами: "Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная", а через два дня снова, как волна, исчезает. И потом приходит еще через полгода...", - рассказала певица.

Татьяна Решетняк и Егор Глеб познакомились когда ему было 18 лет, а ей - 26. У музыкантов завязался бурный роман, счастливым плодом которого стал сын Даниэль. Влюбленные прожили вместе три года, после чего расстались. Сначала певица рассказывала, что причиной разрыва стала разница в возрасте, но позже призналась, что молодой человек постоянно изменял ей и поднимал на нее руку.

А недавно стало известно, что у 26-летнего Егора завязались любовные отношения с еще одной певицей - 40-летней Ани Лорак. Артистка не так давно развелась с мужем, от которого родила дочь Софию.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак опубликовала ряд фото, на которых она предстает в стильном образе, но в кадрах фанов смутила одна деталь - якобы ненатуральные губы.