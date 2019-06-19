Влюбленная Ани Лорак щегольнула сексуальным образом (фото)

Солнцезащитные очки и босоножки дополняют образ исполнительницы.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак в очередной раз похвасталась стильны "луком" и "засветила" на снимке авто.

Читайте такжеОгромная грудь экс-"виагры" взбудоражила сеть (фото)

На своей странице в Instagram артистка выложила новое фото, на котором позирует во время автомобильной прогулки.

На снимке "дива" позирует в странной позе, выходя из белого внедорожника, который, как пишут в комментариях поклонники, ей подарил новый возлюбленный – 26-летний Егор Глеб.

В кадре Лорак предстала в облегающем черном платье с оригинальными вырезами в области талии и на плечах. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на глазах у нее солнцезащитные очки.

Ранее Ани Лорак опубликовала ряд фото, на которых она предстает в стильном образе, но в кадрах фанов смутила одна деталь - якобы ненатуральные губы.