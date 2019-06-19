Влюбленная Ани Лорак щегольнула сексуальным образом (фото)
09:39, 19 июня 2019Звезды
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Солнцезащитные очки и босоножки дополняют образ исполнительницы.
Лорак похвасталась новым снимком / фото instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак в очередной раз похвасталась стильны "луком" и "засветила" на снимке авто.
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На своей странице в Instagram артистка выложила новое фото, на котором позирует во время автомобильной прогулки.
На снимке "дива" позирует в странной позе, выходя из белого внедорожника, который, как пишут в комментариях поклонники, ей подарил новый возлюбленный – 26-летний Егор Глеб.
В кадре Лорак предстала в облегающем черном платье с оригинальными вырезами в области талии и на плечах. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на глазах у нее солнцезащитные очки.
Ранее Ани Лорак опубликовала ряд фото, на которых она предстает в стильном образе, но в кадрах фанов смутила одна деталь - якобы ненатуральные губы.
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