Певица GRISANA может представить другую страну на международном конкурсе.

Украинская певица GRISANA, которая вошла в лонглист украинского Национального отбора на "Евровидение-2025", может выступить на конкурсе от другой страны. Девушке не удалось пройти в финал украинского шоу, поскольку последней, кто получил возможность представить Украину стала FIЇNKA.

Поэтому украинка не стала зря тратить время и решила попробовать свои силы на отборе на Евровидение за рубежом. Она подала заявку на участие в кастинге Una Voce Per San Marino в Сан-Марино. Об этом сообщили официальном сайте отбора. Следовательно, исполнительница будет соревноваться за право представить эту страну на международной арене.

Артистка пыталась пройти в финал конкурса в Украине с песней "Kohoney". Вероятно, в Сан-Марино она также будет пробовать свои силы с этим треком. Имя GRISANA уже есть в списке прослушиваний в этой стране. Она будет выступать 22 января в 17:50 онлайн.

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Сама исполнительница уже успела прокомментировать новость. Она подтвердила свое участие в кастинге в Сан-Марино в своем Instagram.

"Вы спрашивали, и я сделала", - коротко указала певица и поставила геолокацию Сан-Марино.

Отметим, что отбор в Сан-Марино проходит в 16 раундов. Главным требованием для участников из Сан-Марино, Австрии, Франции, Словении и Швейцарии является выступление вживую, а вот граждане других стран могут попробовать попасть в финал в онлайн-формате. Для всех участников выделено по 10 минут на выступление.

Кастинг завершится 26 января 2025 года. Финал отбора состоится 23 февраля, где за право выступить на Евровидении будут соревноваться один гражданин Сан-Марино и двое кандидатов из других стран. В этой стране представителя выбирает только жюри, в состав которого входят пять экспертов.

К слову, GRISANA не единственная, кто решил представить другую страну на Евровидении. Ранее заявку на зарубежный отбор подал певец TESLENKO, который по собственному желанию отказался участвовать в украинском Нацотборе. Интересно, что он также зарегистрировался на кастинг в Сан-Марино.

Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате. В сети заметили, что ее конкурсный трек "Культура" похож на хит испанской певицы. Позже она прокомментировала обвинения и объяснила, как относится к таким упрекам в соцсетях.

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