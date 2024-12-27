Суспільне уже разорвало договор с исполнителем.

Украинский певец Александр Тесленко, более известный как TESLENKO, который прошел в лонглист Национального отбора на "Евровидение-2025", сообщил, что не хочет участвовать в конкурсе. Артист не будет бороться за право стать десятым финалистом и представить Украину на международной арене.

Как сообщает "Суспільне Євробачення", представители исполнителя обратились в оргкомитет и заявили, что TESLENKO не будет участвовать в Нацотборе следующего года. Оргкомитет разорвал контракт с Александром, и теперь за место в финале борются 10 участников, которые не попали в шортлист. Речь идет о BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД и "Слушай Сашу". Пока артист не комментировал свое решение.

"Менеджмент артиста обратился к Суспільному с просьбой снять кандидатуру исполнителя TESLENKO и приостановить его дальнейшее участие в Нацотборе-2025. Суспільне согласовало запрос артиста и разорвало с ним договор об участии. Отныне на вакантное место джокера, десятого финалиста Нацотбора-2025, будет претендовать десять исполнителей..." - говорится в заявлении Суспільного.

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К слову, десятый финалист будет определен путем голосования в приложении "Дія". Его имя объявят 17 января 2025 года. Финал Нацотбора состоится 8 февраля. Как известно, среди кандидатов, которые могут представить Украину на Евровидении следующие: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абие, "ДК Энергетик", Маша Кондратенко и Влад Шериф.

Отметим, что 69-й международный конкурс состоится в швейцарском городе Базель. Гранд-финал ожидается 17 мая, а полуфиналы запланированы 13 и 15 мая.

Напомним, ранее продюсер TESLENKO прокомментировал результаты Нацотбора. Он считает, что выбор финалистов был необъективным и подстроенным под конкретного участника.

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