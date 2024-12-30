TESLENKO прошел в лонглист Нацотбора в Сан-Марино / скриншот Instagram

Украинский певец TESLENKO, он же Александр Тесленко, который отказался от участия в Национальном отборе на "Евровидение-2025", может выступить на международном конкурсе. Правда, артист попытается представить другую страну.

Как сообщает Telegram-канал "Дом Евровидения" артист после расторжения контракта с оргкомитетом Нацотбора подал заявку на национальный конкурс в Сан-Марино. Претендентов на представителя страны на международной арене прослушают 11 января. После этого станет известно, выпадет ли украинцу шанс выступить на Евровидении.

скриншот Telegram-канал "Дом Евровидения"

Сам Александр уже успел прокомментировать свое решение выступить на шоу за другую страну. В своем Instagram он намекнул, что попал в лонглист национального конкурса в Сан-Марино с той же песней, что пробовал свои силы в Украине. Она, мол, наполнена украинскими мотивами и духом Украины. По его словам, он всегда мечтал появиться на конкурсе такого уровня, поэтому и решил побороться за эту честь в за пределами Украины.

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"Друзья, мы хотели держать это в тайне, но вы уже знаете, наша заявка пришла в лонглист Нацотбора в Сан-Марино. Наш трек наполнен украинскими мотивами и духом страны, и мы хотим усилить присутствие украинцев на Евровидении. Для меня Евровидение всегда было мечтой с детства. Да, я мечтал представлять Украину, но учитывая обстоятельства, попробую сделать это от другой страны, но с сохранением нашей души. Это непросто, но я верю, что мечты должны осуществляться", - написал TESLENKO.

скриншот Instagram

К слову, решению Тесленко снять свою кандидатуру с украинского Нацотбора предшествовал скандал с другим участником лонглиста ENLEO. Исполнителя раскритиковали за ролик в TikTok, где он признался, что слушает российскую музыку. Александр заявил, что снимется с Нацотбора, если ENLEO окажется попадет в шортлист. Однако он отказался от участия в конкурсе еще до объявления финалистов.

Как известно, финал Нацотбора состоится 8 февраля, а само Евровидение запланировано на май 2025 года в Базеле, Швейцария.

Напомним, ранее TESLENKO, который отказался от участия в Нацотборе, прокомментировал свое решение. Он заявил, что снял свою кандидатуру, мол, чтобы не пиариться "на чувствительной теме".

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