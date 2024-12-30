TESLENKO подал заявку на национальный конкурс другой страны.

Украинский певец TESLENKO, он же Александр Тесленко, который отказался от участия в Национальном отборе на "Евровидение-2025", может выступить на международном конкурсе. Правда, артист попытается представить другую страну.

Как сообщает Telegram-канал "Дом Евровидения" артист после расторжения контракта с оргкомитетом Нацотбора подал заявку на национальный конкурс в Сан-Марино. Претендентов на представителя страны на международной арене прослушают 11 января. После этого станет известно, выпадет ли украинцу шанс выступить на Евровидении.

Сам Александр уже успел прокомментировать свое решение выступить на шоу за другую страну. В своем Instagram он намекнул, что попал в лонглист национального конкурса в Сан-Марино с той же песней, что пробовал свои силы в Украине. Она, мол, наполнена украинскими мотивами и духом Украины. По его словам, он всегда мечтал появиться на конкурсе такого уровня, поэтому и решил побороться за эту честь в за пределами Украины.

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"Друзья, мы хотели держать это в тайне, но вы уже знаете, наша заявка пришла в лонглист Нацотбора в Сан-Марино. Наш трек наполнен украинскими мотивами и духом страны, и мы хотим усилить присутствие украинцев на Евровидении. Для меня Евровидение всегда было мечтой с детства. Да, я мечтал представлять Украину, но учитывая обстоятельства, попробую сделать это от другой страны, но с сохранением нашей души. Это непросто, но я верю, что мечты должны осуществляться", - написал TESLENKO.

К слову, решению Тесленко снять свою кандидатуру с украинского Нацотбора предшествовал скандал с другим участником лонглиста ENLEO. Исполнителя раскритиковали за ролик в TikTok, где он признался, что слушает российскую музыку. Александр заявил, что снимется с Нацотбора, если ENLEO окажется попадет в шортлист. Однако он отказался от участия в конкурсе еще до объявления финалистов.

Как известно, финал Нацотбора состоится 8 февраля, а само Евровидение запланировано на май 2025 года в Базеле, Швейцария.

Напомним, ранее TESLENKO, который отказался от участия в Нацотборе, прокомментировал свое решение. Он заявил, что снял свою кандидатуру, мол, чтобы не пиариться "на чувствительной теме".

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