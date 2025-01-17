За этого артиста больше всего проголосовали украинцы.

Список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025" официально сформирован. Сегодня, 17 января, названо имя десятого участника.

По результатам голосования, которое стартовало 13 января в мобильном приложении "Дія", наибольшее количество голосов набрала певица FIЇNKA и ее композиция "Культура". Именно она вместе с другими девятью финалистами будет бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе.

Всего проголосовали 262 170 пользователей. FIЇNKA получила от украинцев 79 699 голосов.

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Меньшее количество набрал певец ENLEO - 41 649 голосов, а YAGODY - 31 676.

Полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025":

Future Culture

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

Ziferblat

Абіє

ДК Энергетик

Маша Кондратенко

Влад Шериф

FIЇNKA.

К слову, финал Нацотбора на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля. А сам международный конкурс запланирован на май 2025 года в швейцарском городе Базель.

Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате.

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