Список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025" официально сформирован. Сегодня, 17 января, названо имя десятого участника.
По результатам голосования, которое стартовало 13 января в мобильном приложении "Дія", наибольшее количество голосов набрала певица FIЇNKA и ее композиция "Культура". Именно она вместе с другими девятью финалистами будет бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе.
Всего проголосовали 262 170 пользователей. FIЇNKA получила от украинцев 79 699 голосов.
Меньшее количество набрал певец ENLEO - 41 649 голосов, а YAGODY - 31 676.
Полный список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2025":
- Future Culture
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- Ziferblat
- Абіє
- ДК Энергетик
- Маша Кондратенко
- Влад Шериф
- FIЇNKA.
К слову, финал Нацотбора на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля. А сам международный конкурс запланирован на май 2025 года в швейцарском городе Базель.
Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате.