Эти артисты будут соревноваться в Национальном отборе, финал которого состоится 8 февраля.

Уже в мае 2025 года состоится 69-песенный конкурс Евровидение. Украина в следующем году будет участвовать в шоу, однако перед этим состоится Национальный отбор, во время которого будет выбран представитель нашей страны на международной арене. Стало известно, кто вошел в лонглист Нацотбора.

Перечень групп и сольных исполнителей опубликовало "Суспільне" на официальной странице в Instagram. Финалисты Нацотбора будут объявлены уже в начале января, а вот финал, во время которого будет выбран представитель Украины, состоится 8 февраля 2025 года.

Также на сайте "Суспільне" сообщили, что в следующем году телеверсию программы будет разрабатывать компания Starlight Production, в собственности которой следующие телеканалы: ТВ, ICTV, ICTV Ukraine, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ.

Как известно, музыкальным продюсером Нацотбора стала известная певица Тина Кароль. Она была одной из тех, кто участвовал в отборе участников. На конкурс было подано 369 заявок, из которых выбрали только 20. На YouTube-канале "Суспільного" также опубликовали видео, в котором Кароль обратилась к артистам, которые не попали в лонглист и призвала их доработать свои песни. Она отметила, что они могут снова попробовать свои силы в следующем году.

Лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2025":

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

ХАЯТ

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

После прослушивания всех участников будет выбрано девять финалистов. Для тех исполнителей, которые не попадут в финал, будет проведено онлайн-голосование. Таким образом украинцы выберут десятого финалиста.

К слову, группа Ziferblat уже принимала участие в Нацотборе в прошлом году. Тогда коллектив занял второе место с песней "Place I Call Home". YAGODY тоже были участниками "Нацотбора-2024", тогда они исполняли трек "Tsunamia".

Отметим, что песенный конкурс Евровидение в 2025 году состоится в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу.

Напомним, ранее участник Нацотбора на Евровидение возмутился, что продюсером шоу будет Кароль. DREVO негативно высказался о звезде и отметил, что не считает ее музыкантом.

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