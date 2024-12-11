Уже в мае 2025 года состоится 69-песенный конкурс Евровидение. Украина в следующем году будет участвовать в шоу, однако перед этим состоится Национальный отбор, во время которого будет выбран представитель нашей страны на международной арене. Стало известно, кто вошел в лонглист Нацотбора.
Перечень групп и сольных исполнителей опубликовало "Суспільне" на официальной странице в Instagram. Финалисты Нацотбора будут объявлены уже в начале января, а вот финал, во время которого будет выбран представитель Украины, состоится 8 февраля 2025 года.
Также на сайте "Суспільне" сообщили, что в следующем году телеверсию программы будет разрабатывать компания Starlight Production, в собственности которой следующие телеканалы: ТВ, ICTV, ICTV Ukraine, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ.
Как известно, музыкальным продюсером Нацотбора стала известная певица Тина Кароль. Она была одной из тех, кто участвовал в отборе участников. На конкурс было подано 369 заявок, из которых выбрали только 20. На YouTube-канале "Суспільного" также опубликовали видео, в котором Кароль обратилась к артистам, которые не попали в лонглист и призвала их доработать свои песни. Она отметила, что они могут снова попробовать свои силы в следующем году.
Лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2025":
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- Future Culture
- GRISANA
- ХАЯТ
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абіє
- "ДК Енергетик"
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- "Слухай Сашу"
- Влад Шериф
После прослушивания всех участников будет выбрано девять финалистов. Для тех исполнителей, которые не попадут в финал, будет проведено онлайн-голосование. Таким образом украинцы выберут десятого финалиста.
К слову, группа Ziferblat уже принимала участие в Нацотборе в прошлом году. Тогда коллектив занял второе место с песней "Place I Call Home". YAGODY тоже были участниками "Нацотбора-2024", тогда они исполняли трек "Tsunamia".
Отметим, что песенный конкурс Евровидение в 2025 году состоится в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а 17 мая ожидается гранд-финал шоу.
Напомним, ранее участник Нацотбора на Евровидение возмутился, что продюсером шоу будет Кароль. DREVO негативно высказался о звезде и отметил, что не считает ее музыкантом.