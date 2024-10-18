Дарья Трегубова считает, что на такие проекты идут за популярностью.

Известная украинская ведущая, актриса, звезда шоу "Битва экстрасенсов" и сериала "На линии жизни" Дарья Трегубова высказалась о романтическом проекте "Холостячка". Телезвезда ответила, согласилась ли бы принять участие в таком шоу.

Знаменитость убеждена, что подобные проекты не о настоящей любви и поиске серьезных отношений, а скорее о популярности и экспериментах, проверке себя.

Сама Трегубова не верит, что на шоу возможно найти любовь, когда на тебя с экранов смотрят тысячи людей. По мнению ведущей, такие проекты созданы для экспериментов, чтобы исследовать, как будет вести себя человек в различных ситуациях.

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"Мне кажется, такие проекты - как исследование человеческой природы, помогают подсветить различные социальные вопросы, узнать мнения других людей. Я не очень верю в отношения напоказ - когда за парой наблюдает вся страна. Но знаю девушек, которые участвовали в "Холостячке" - они все классные и яркие, пошли на такие шоу ради популярности, экспериментов или узнать, как делаются такие шоу. Это очень крутые шоу, но они не о том, как найти пару, а о современной аудитории - какая она, о чем мечтает, чем дышит", - заявила Дарья в интервью "РБК-Украина".

Также актриса ответила, приняла ли бы участие в подобном шоу. По ее словам, она бы не хотела выставлять свою личную жизнь на всю страну и, чтобы ее потом еще и обсуждали.

"Мне предлагали участие в известных шоу, но не хочу давать повод обсуждать себя именно в личном плане. Даже моя Полина (дочь - УНИАН) спросила, почему я отказалась. А вот в такое шоу, как "Последний герой", я бы поехала - мне интересно", - добавила Трегубова.

К слову, уже в ноябре стартует новый сезон проекта "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько.

Напомним, ранее своими мыслями относительно "Холостяка" поделился лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Артист убежден, что подобные проекты это о славе и хайпе.

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