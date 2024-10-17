Тарас Тополя убежден, что подобные проекты это о славе и хайпе.

Известный украинский певец, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поделился своими мыслями относительно романтического шоу "Холостяк". Артист убежден, что на проекте все снимается по сценарию, а девушки становятся его участницами ради славы.

Тополя резко негативно высказался о "Холостяке" и отметил, что это просто шоу, в котором все ситуации и события фейковые. По его мнению, эмоции участниц и главного героя, их действия и высказывания - вымышленные и написанные по сценарию.

"Для меня подобные шоу типа "Холостяков" - это фейк. В конце концов это просто шоу. Я же знаю, как это работает. Там пишутся сценарии в тупую", - считает исполнитель.

Также солист "Антител" сомневается в искренности и честности девушек, которые участвуют в проекте. Тарас предполагает, что большинство участниц, которые в этом году будут бороться за сердце Александра "Терена" Будько, пришли на шоу только ради славы и пиара.

"Вот поэтому это больше, пожалуй, о славе и хайпе, о какой-то медийности, узнаваемости. Хотя цель хорошая, молодцы. Команда "Холостяка" понимают контекст", - добавил Тополя.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

В этом году главным героем проекта стал ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько. Он потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. После этого Александр запустил свое шоу на YouTube "Отвал ног", в котором проверяет города на инклюзивность.

Ветеран рассказывал, что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.

Премьера 13-го сезона проекта запланирована на ноябрь.

Напомним, ранее Александр "Терен" сделал откровенное заявление об участии в "Холостяке". Он раскрыл подробности съемочного процесса.

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