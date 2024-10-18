Даша Трегубова поделилась подробностями личной жизни.

Известная украинская актриса, ведущая Дарья Трегубова приоткрыла завесу личной жизни. Знаменитость призналась, что находится в отношениях и ответила, планирует ли свадьбу со своим избранником.

Телезвезда уже не впервые заявляет, что ее сердце занято. Однако о своем возлюбленном рассказывать не хочет. Она тщательно скрывает, кем на самом деле является ее бойфренд. Трегубова говорит, что не любит делиться деталями своих отношений, а личное оставляет только для себя. Действительно, в ее соцсетях можно встретить посты исключительно о работе.

В то же время Дарья не скрывает, что ее роман длится уже долгое время. По словам актрисы, она никогда не была одинока, как многие думали после ее развода с мужем-бизнесменом в 2011 году. О свадьбе ведущая пока что не хочет думать. В ближайшее время, призналась звезда, замуж выходить она не планирует.

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"Хочу признаться по секрету: почти никогда я не была одинокой, у меня были отношения, но о личной жизни просто не люблю рассказывать. В соцсетях выкладываю о работе, съемках, о Полине (дочь - УНИАН) иногда, а о личном - нет. Мне смешно, потому что сейчас все говорят: "Ну вот, Даша, вы наконец-то не одиноки". Не была я одинока, и сейчас чувствую себя хорошо. Не знаю, что еще добавить: пока замуж не иду, как только соберусь - расскажу об этом", - поделилась Трегубова в интервью для "РБК-Украина".

Что известно о Трегубовой

Дарья стала известной благодаря ролям в телесериалах и фильмах, а также как ведущая популярных телевизионных шоу. Она вела проекты "X-фактор", "Фабрика звезд" и "Битва экстрасенсов". А также снималась в картинах "Коли ми вдома", "На лінії життя" и "Великі Вуйки".

К слову, ранее Трегубова рассказывала, что причиной развода с бизнесменом, имя которого актриса также скрывает, стали недоразумения между влюбленными. Проблемы в их отношениях начались после рождения Полины, которой сейчас 12 лет.

Напомним, ранее 42-летняя Вера Брежнева закрутила роман с богачом. Это первые отношения артистки после развода с Меладзе.

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