Марина Аристова была участницей первого сезона проекта.

Экс-жена бывшего скандального депутата Юрия Аристова - Марина Аристова - была участницей первого сезона шоу "Холостяк". В интервью Алине Доротюк она рассказала, что изначально не знала на какой проект идет, для нее был важен пиар.

Когда она узнала, что попала на "Холостяк", то хотела отказаться от участия. К тому же на тот момент у нее был маленький ребенок от предыдущих отношений и работа.

Однако создатели проекта, по словам Марины, уговорили ее остаться. Они предложили определенное время закрывать ее финансовые потребности, чтобы она продолжила участие в проекте.

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"Я трижды отказывалась сниматься. Еще до съемок я говорила: "Можно я уйду, уберите меня пожалуйста, я не хочу в этом участвовать". Перед первой серией я посадила руководительницу шоу и говорю: "Уберите меня в первой десятке. Потому что мне нужно деньги зарабатывать, у меня ребенок и меня работа ждет". А там же надо уволиться и пойти на неопределенный срок. На что она сказала: "Хорошо, мы закроем твои расходы, пока ты будешь на шоу". Ну и так получилось, что мне еще немного денег заплатили и при этом всем я ушла", — рассказала Аристова.

Девушка добавила, что на проекте начала влюбляться в главного героя Макса Чмерковского, однако чувствовала, что у него больше интерес к победительнице Александре Шульгиной, которая сейчас замужем и воспитывает двоих детей.

Напомним, как сложилась судьба всех главных героев шоу "Холостяк".

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