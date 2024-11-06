Алина Пономаренко рассказала, какое значение у этого наряда.

Украинская модель Алина Пономаренко, которая победила на "Мисс Украина Вселенная", сейчас находится в Мексике, где будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты. Девушка показалась в символическом образе и рассказала о его значении.

В своем Instagram красавица поделилась новыми кадрами, на которых предстала в винтажном костюме. Этот наряд ранее принадлежал ее маме. Одесситка взяла с собой эту одежду за границу и позировала в ней на камеру фотографа в Мексике.

Пономаренко опубликовала сразу два снимка, на одном из которых изображена она, а на другом - ее мама. Оба кадра были сделаны в одинаковом костюме розового цвета, который состоял из юбки и майки.

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Модель даже попыталась повторить позу мамы и добавила к образу винтажные очки. Однако главным атрибутом на ее теле была лента с надписью "Украина", которая свидетельствует о ее участии в конкурсе "Мисс Вселенная".

"Один наряд и разные поколения. Я и моя мама, и прекрасный розовый костюм, который я впервые надела через много лет после того, как его надела моя мама. Я очень скучаю по своей семье, и эти красивые безделушки делают меня очень счастливой и напоминают мне, что на другом континенте моя семья любит и поддерживает меня всем сердцем", - подписала кадры Алина.

Подписчики Пономаренко сразу подметили ее сходство с мамой и оставили множество комплиментов для женщин в комментариях под постом модели:

"Красавицы обе"

"Копия мамы"

"Невероятная женщина"

К слову, "Мисс Вселенная" в 2024 году проходит в Мехико. Эта страна впервые с 2007 года будет принимать 130 красавиц со всего мира. В полуфинал вошло 30 участниц, что является рекордом за всю историю конкурса красоты. Финал события состоится в ночь на 17 ноября.

Напомним, ранее с "Мисс Вселенная-2024" выгнали участницу. Оказалось, что это было жительница Панамы. Модель раскрыла причину ее дисквалификации.

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