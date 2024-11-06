Стало известно, в чем причина дисквалификации.

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024", который стартовал в октябре в Мексике, произошел скандал. Организаторы мероприятия выгнали одну из участниц. Ею оказалась красавица из Панамы Италия Муро.

Как пишет издание Times Live, организаторы конкурса не назвали причину дисквалификации девушки. Они лишь указали, что будут сохранять конфиденциальность в этом вопросе. А также призвали не вмешиваться в личную жизнь Муро и избегать спекуляций.

"Конфиденциальность является основным принципом любого дисциплинарного процесса. Защищая конфиденциальную и личную информацию, мы не только обеспечиваем справедливость и равноправие наших решений, но и сохраняем достоинство всех участников. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей участницы Панамы в это время и избегать ненужных спекуляций, которые могут негативно повлиять на все заинтересованные стороны", - говорится в заявлении представителей "Мисс Вселенная-2024".

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Позже сама жительница Панамы вышла на связь и прокомментировала свою дисквалификацию. По ее словам, она сошла с дистанции на пути к победе из-за нарушения правил. Оказалось, что Италия самовольно покинула свою комнату, что на конкурсе запрещено делать.

При этом девушка считает, что такое наказание было слишком суровым. О том, что Муро больше не будет участвовать в шоу, она узнала во время репетиции гала-вечера.

"Мне сказали, что эта мера была принята из-за несоблюдения правил выхода из комнаты, что произошло, чтобы нанести макияж и забрать личные вещи. Я доверяла инструкциям и следовала им, не думая о последствиях. Однако я считаю, что это была суровая мера, и вместо этого можно было обойтись диалогом или предупреждением", - написала "Мисс Панама Вселенная".

Также красавица прокомментировала слухи, что ее якобы выгнали с конкурса, потому что она поссорилась с другой участницей или тайно встретилась с бойфрендом. Италия опровергла эту информацию.

"Я ценю поддержку и приверженность, которые я получила, и еще раз выражаю свою благодарность всем, кто доверял мне во время этого процесса. Это событие было трудно пережить эмоционально, особенно из-за времени, усилий, ресурсов и поддержки людей, которые сделали возможной мою подготовку для того, чтобы представлять мою страну", - добавила модель.

К слову, в этом году финал "Мисс Вселенная" состоится в ночь на 17 ноября. В конкурсе красоты принимают участие женщины из 130 стран мира. Украину представляет одесситка Алина Пономаренко, которая стала "Мисс Вселенная Украина".

Напомним, ранее 80-летняя женщина прошла в финал конкурса красоты "Мисс Корея Вселенная". Она стала самой пожилой моделью в истории этой страны.

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