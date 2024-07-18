Победительница представит Украину на конкурсе Miss Universe.

На днях состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная Украина-2024". Организаторы шоу назвали имя победительницы, которая представит Украину на международном конкурсе в этом году.

На Instagram-странице "Мисс Вселенная Украина" сообщается, что главный титул завоевала 20-летняя одесситка Алина Пономаренко. В конце 2024 года в Мексике состоится конкурс Miss Universe, куда съедутся красавицы со всего мира. Там украинка Алина и будет представлять нашу страну.

В этом году финал "Мисс Вселенная Украина" проходил в онлайн-формате. Организаторы мероприятия после начала полномасштабного вторжения отказались от помпезных шоу, и теперь конкурс проводится онлайн. Команда убеждена, что развлекательные шоу сейчас неуместны, но напоминать об Украине важно всегда.

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Американские представители Miss Universe поддержали такое решение украинцев и утвердили победительницу, которая была выбрана путем онлайн-собеседований. Отбор претенденток на победу и самой победительницы длился несколько месяцев.

Что известно об Алине Пономаренко

20-летняя победительница получила образование по специальности "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Долгое время девушка работала моделью и уже участвовала в конкурсах красоты.

В прошлом году она получила главный титул на "Мисс Одесса 2023". Тогда красавица вошла в топ-10 а международном конкурсе Miss Supertalent-2023, который состоялся в Южной Корее.

"Стать "Мисс Вселенная Украина" - это не просто о победе в конкурсе красоты. Представлять Украину - большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, которым нужна поддержка", - отреагировала на победу Алина.

Модель начала инициативу "Дерево любви", благодаря ей она помогает людям пожилого возраста получать достаточное количество еды, лекарств и других бытовых вещей.

Напомним, ранее состоялось мероприятие Mrs. Ukraine International-2024 Стало известно, кто победил на конкурсе красоты.

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