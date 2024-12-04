Главный герой шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько, который потерял обе конечности на фронте, по случаю Международного дня людей с инвалидностью прокомментировал заявление скандально известной блогерши. Военный упрекнул звезду сети и отметил, что заслуживает нормального отношения и жизни, как и все остальные.
В своем Instagram Александр опубликовал пост, в котором не стал называть конкретных имен, однако можно предположить, что речь идет о Татьяне Пренткович, которая выехала в Европу со своим мужем и детьми. На днях блогерша опубликовала "сториз", в которых заявила, что не могла бы находиться в отношениях с человеком с инвалидностью. А позже выдала, что также не могла бы воспитывать такого ребенка и скорее бы сделала аборт.
"Терен" упрекнул женщину за использование неправильной терминологии. В частности, Татьяна использовала слова "коляска" вместо "кресла колесного" и "инвалид", а не "человек с инвалидностью".
"Недавно у известной блогерши спросили, как она относится к 13 сезону "Холостяка". Она ответила, что ко мне - хорошо. Но на вопрос, смогла бы она встречаться с человеком "прикованным к "инвалидной коляске" - скорее нет. Печально то, что медийные люди до сих пор не знают как правильно употреблять слова: не "инвалид", а человек с инвалидностью, не "коляска", а кресло колесное, это базовое уважение к своей аудитории в первую очередь", - написал главный герой шоу.
Также мужчина отметил, что, несмотря на потерю обеих конечностей, он заслуживает того, чтобы быть счастливым, любимым и успешным. По его мнению, продвигать идею, что человек с инвалидностью не достоин всех этих "благ" - это унижать такого человека. "Терен" добавил, что его жизнь в корне изменилась, сейчас кресло колесное или протезы - часть его обыденности. Однако это вовсе не означает, что он не может достигать вершин и строить отношения, как все остальные.
"Далее я задумался глубже о том, насколько наше общество готово принять и понять, что инвалидность - это не приговор, а часть жизни, которая не ограничивает нашу способность любить, мечтать и быть счастливыми. И транслировать мысль, что человек на кресле колесном не достоин отношений, это унижение. Мы можем строить отношения, мы мечтаем о любви и взаимности, нам не нужно осуждение и сожаление за нашу инвалидность, мы хотим достигать вершин и жить на полную. Мои протезы или даже иногда кресло колесное - это лишь часть меня, но не то что меня определяет", - подчеркнул "холостяк".
Напомним, ранее Александр Терен объяснил, почему целуется со многими девушками на "Холостяке". Главный герой шоу отметил, что без поцелуев на проекте никак не обойтись.