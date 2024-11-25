Блогер открыто рассказала, что не хотела бы отношений с человеком с инвалидностью.

Украинский блогер Таня Пренткович, известная своими откровенными высказываниями и эпатажным поведением, снова оказалась в центре скандала. На этот раз причиной стали ее ответы на вопросы подписчиков в Instagram-сториз, где она затронула тему нового сезона реалити-шоу "Холостяк" и его главного героя, ветерана войны Александра Терена.

На вопрос, смогла бы она построить отношения с человеком с инвалидностью, Пренткович ответила неоднозначно. Она призналась, что восхищается Александром Тереном как личностью, отмечая его классное чувство юмора, несокрушимость и жажду жизни.

Тем не менее, блогерша категорически заявила, что ее отношения с ним возможны лишь в формате дружбы. Со своим избранником Андреем Гонковским, говорит блогерша, она осталась бы, если бы с ним чтобы не случилось. Впрочем, Пренткович не скрывает: строить романтические отношения с человеком, который прикован к инвалидной коляске, она не станет.

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Еще более резонансным стало заявление Пренткович о том, что она сделала бы аборт, если бы узнала о врожденных пороках у своего ребенка.

"Знаю, можете сейчас осудить, но я честна перед собой и вами. Так же думаю о детях. Если бы мне на раннем сроке беременности сказали, что ребенок будет инвалидом, я бы сделала аборт, наверное. Но здесь тоже все зависит, насколько эти недостатки совместимы с нормальной жизнью", - написала блогерша.

Позже блогер попыталась оправдать свою позицию, заявив, что она "не такая смелая и не готова отдавать себя настолько другому человеку. Тем не менее, эти слова не смогли уменьшить уровень негатива, направленного на нее.

Скандал вокруг заявлений Пренткович в очередной раз поднимает важные вопросы о толерантности, инклюзии и отношении общества к людям с инвалидностью.

Напомним, известная украинская блогерша, которая часто попадает в скандальные ситуации, недавно раскрыла пол своего будущего ребенка.

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