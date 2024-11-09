Главный герой нарвался на хейт из-за одной из участниц, которая покинула проект.

В пятницу, 8 ноября, на телеканале СТБ вышел второй выпуск романтического шоу "Холостяк", во время которого проект покинули две участницы. Главный герой программы - ветеран войны Александр "Терен" - нарвался на хейт в сети из-за своего решения.

Как известно, в последнем выпуске "холостяк" попрощался с двумя девушками: сомелье Алиной Пухальской и Татьяной Мелеховой, которая создает игрушки своими руками.

Первая пока никак не реагировала в сети на решение Александра о ее изгнании из шоу, а вот Татьяна уже вышла на связь и прокомментировала то, что больше не будет участвовать в проекте.

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"Я красиво пришла на проект и красиво ушла из него", - написала девушка в своем Instagram и опубликовала фото в изысканном красном платье.

Стоит указать, что именно Мелехова была участницей, которая получила "розу первого впечатления" от "Терена" на первой вечеринке. Поэтому поклонники шоу никак не ожидали, что девушка так быстро покинет проект. Свое решение "холостяк" объяснил тем, что, мол, у них нет ничего общего с хендмейд мастерицей.

"Я ей дал розу первого впечатления на первой вечеринке, и это действительно было первое впечатление. Уже на первом нашем общении, когда у меня была возможность больше узнать Татьяну, больше раскрыть ее, я понял, что у нас нет ничего общего, и что мое первое впечатление было лишь первым впечатлением", - сказал Александр.

Вердикт ветерана войны на церемонии роз возмутил многих зрителей. В своем посте Татьяна поинтересовалась у подписчиков, согласны ли они с решением главного героя. В ответ на это фанаты девушки захейтили военного и отметили, что он совершил ошибку, а других девушек, которые остались в шоу, назвали неискренними:

"Татьяна, верю, что вы встретите еще свою судьбу, а Александр, как по мне, совершил огромную ошибку!"

"Очень красивая, была моей фавориткой, просто он не заслуживает такой красавицы, поэтому пусть теперь выбирает из тех лживых, что остались"

"Вы были моей фавориткой, я не согласна с решением "холостяка"

"Нет, не согласны, как можно судить человека, не узнав его, бред, я полностью разочарована в "холостяке"

"Вы все равно самая лучшая. А он пусть остается с теми змеями"

"Очень неожиданно. Вы замечательная! Желаю вам безграничного счастья в жизни! Вы были фавориткой с первой встречи"

К слову, в дальнейшем за сердце "Терена" будут бороться 11 девушек. После первого выпуска осталось 12 участниц, однако в эту пятницу к проекту присоединилась еще одна девушка - волонтер из Харькова Инна. Она была первой, с кем у "холостяка" было индивидуальное свидание в этом сезоне.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" назвала девушку, которая врет "Терену" на шоу. Юлия Шкурлей поделилась, действительно ли участницы такие в жизни, как их показывают на проекте.

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