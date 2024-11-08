Юлия Шкурлей поделилась, действительно ли участницы такие в жизни, как их показывают на проекте.

Бывшая участница проекта "Холостяк" с Александром "Тереном" Юлия Шкурлей, которая ранее рассказала о постановке на шоу, высказалась о своих экс-конкурентках. Девушка назвала имя участницы, которая была неискренней с главным героем во время съемок.

Как известно, Юлия выбыла из шоу после первой вечеринки. Однако во время съемок она успела познакомиться со всеми участницами. Девушка убеждена, что почти все ее экс-конкурентки были нечестными в общении с "холостяком". Однако она выделила одну, которая показалась ей наиболее неискренней. Это, по словам Юлии, была Вероника.

"Мне кажется, это Вероника. Она не очень искренняя была в отношении холостяка. Но на самом деле я думаю, неискренние все. Кроме Инны и Кати. Они волновались, хотели с ним познакомиться. Самое интересное то, что от них первыми избавились - тех, кому "Терен" действительно нравился", - рассказала Шкурлей в интервью для OBOZ.UA.

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Также девушка указала, что участницы почти не отличаются от тех, какими они есть в жизни и на проекте. Однако существенная разница есть в образах девушек в жизни и такими, как их показали на экранах. Причиной этому Шкурлей называет то, что редакторы самостоятельно решают, на какой черте характера девушки стоит сделать акцент. Таким образом, иногда у зрителей складывается ложное впечатление об участницах.

"Девушки не очень отличаются в жизни от проекта. Они отличаются от того, КАК их показали. То есть они в жизни такие же, как вы видите на экране. Но именно проект, именно команда шоу решает, какие черты характера подсветить, а какие скрыть. Так же - какие реплики будут обнародованы, а какие - нет. Они выстраивают характер и образ каждой девушки самостоятельно, независимо от ее предпочтений", - добавила Юлия.

Отметим, что вышеупомянутая Вероника получила розу от "Терена" на первой вечеринке. Вместе с ней за сердце главного героя будут бороться еще 11 девушек.

Напомним, ранее блогер раскрыл потрясающую правду об участнице "Холостяк-13". Оказалось, что у девушки есть парень вне проекта.

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