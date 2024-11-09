На проекте осталось 11 участниц.

В пятницу, 8 ноября, на телеканале СТБ показали второй выпуск 13 сезона шоу "Холостяк", где главным героем является ветеран войны Александр "Терен" Будько.

Итак, сначала 12 девушек, которых холостяк оставил после первой вечеринки, заехали в дом. Именно там они будут жить в течение участия в шоу.

А тем временем Александр поехал на вокзал, чтобы встретить еще одну участницу-волонтера из Харькова Инну. Она отвозила машину на передовую, поэтому появилась на проекте позже.

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"Мне уже хочется познакомиться. Это точно будет интригующе", - говорил Терен перед встречей.

Кстати, их знакомство состоялось прямо возле поезда. Александр помог донести вещи девушке и сразу пригласил ее на первое индивидуальное свидание сезона.

Свидание Александра Терена с волонтером Инной

Александр пригласил Инну попробовать скалолазание. Мужчина сильно волновался и отметил, что будет подниматься по скале впервые в жизни.

Они прошли инструктаж и начали преодолевать испытания вместе. О Терене и его смелости участница сказала так:

"Он так уверенно пошел вверх. Он так ловко справился со своими протезами".

После того, как они залезли наверх, началось откровенное общение. В частности, Инна спросила у холостяка, какую именно девушку он хочет видеть возле себя и о какой семье мечтает.

"Трудно ответить. Один день хочется покоя, а потом бывает, что хочется на потолок вылезти. Ищу баланс. Не ищу определенный типаж. Хочу детей, можно усыновлять. Хотелось дать большему количеству детей жить счастливой жизнью", - отметил Терен.

К слову, Инна получила розу на свидании и поехала на знакомство с другими участницами.

Первое групповое свидание Александра Терена с участницами

Далее на свидание Александр пригласил сразу трех девушек: продюсера образовательных проектов Алину, SMM-менеджера Ксению и военную журналистку Светлану. Он ждал участниц в живописном парке. Там они все вместе сажали цветы и делали букеты из лаванды.

Кстати, первой на индивидуальное общение Терен позвал Ксению. Девушка поразила откровенностью, рассказав, почему много лет не фотографировалась. В частности, участница призналась, что с 14 лет у нее была серьезная травма - трещина в позвоночнике. Из-за этого она долгое время ходила в специальном корсете.

Второй на общение Александр позвал Алину, они обсудили тему бывших отношений. По словам девушки, ее предыдущая история любви длилась 6 лет. Но произошла измена, из-за которой они разошлись с экс-возлюбленным.

Со Светланой Терен пообщался последней. Они поездили на электормотицикле. Затем девушка рассказала о своем муже, который трагически погиб. По ее словам, эту тяжелую утрату она смогла уже пережить и готова к новым отношениям.

В результате Александр сделал свой выбор. Роза досталась Алине, ведь, по его словам, он почувствовал именно с ней легкость.

Второе групповое свидание Александра Терена с участницами

Следующими получили приглашение на свидание сомелье Алина и диджей Елизавета. Девушки поехали в гольф-клуб и вместе с Александром поиграли в гольф. Кстати, возле каждой лунки были вопросы, на которые по очереди должны были отвечать как главный герой, так и девушки.

В частности, они отвечали на такие вопросы: "Какие лучшие воспоминания в жизни?", "Чтобы хотелось еще раз пережить?", "Были ли отношения на одну ночь?", "Кто больше всего повлиял на жизнь?", "Верите ли в любовь с первого взгляда?" и "Каким был первый поцелуй?".

После разговора Александр отметил, что Алина не интересовалась им и не ставила дополнительных вопросов, чтобы узнать о нем больше. Поэтому он попрощался с девушкой и дал розу Елизавете.

Кто остался в проекте "Холостяк 2024"

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" назвала девушку, которая врет Терену на шоу.

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