Девушка вручила особый подарок "холостяку" во время их знакомства.

В пятницу, 1 ноября, состоялась премьера первого выпуска нового сезона шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Главный герой во время церемонии роз выбрал 11 девушек, которые будут бороться за его сердце. Однако была еще одна девушка, которая сразу стала фавориткой "холостяка" и получила розу "первого впечатления" от него.

Как известно, этой участницей оказалась 29-летняя одесситка Татьяна Мелехова. Девушка занимается созданием авторских вязаных игрушек. Кстати, во время первой встречи с "Тереном" Татьяна вручила ему символический подарок - игрушки в форме зайчиков-путешественников. Эти животные олицетворяли саму Татьяну и Александра.

"Многие девушки поразили меня своей харизмой, сексуальностью, откровенностью. Но именно с Татьяной я почувствовал то тепло, которое окутало. В ее взгляде я почувствовал искренность. А ее доброта меня настолько удивила, что я без колебаний сделал выбор", - поделился своими впечатлениями от общения с Мелеховой ветеран войны.

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К слову, женщина живет на два города - Одессу и Бухарест, Румыния. За границу Татьяна выехала после начала полномасштабного вторжения. По словам девушки, главной ее целью на проекте является поиск настоящей любви. Она верит, что именно с Александром они смогут построить серьезные отношения, а себя она называет "мечтательницей".

Сейчас Мелехова активно ведет свою страницу в Instagram, где показывает результаты своего труда - игрушки. Также она делится кадрами из путешествий и рассказывает историю своего успеха. Стоит указать, что создание игрушек - это не просто ее хобби. Она создала собственный бизнес и теперь продает изделия.

Напомним, ранее Александр "Терен" признался, что пережил измену. Ветеран войны в первом выпуске шоу раскрыл подробности личной жизни.

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