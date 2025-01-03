Они раскрыли правду о своих отношениях.

Самое романтическое шоу страны "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько закончилось неделю назад. Напомним, что в финале 13 сезона мужчина выбрал волонтера и переводчицу Инну Белень. Тогда он отметил, что именно с ней чувствует сходство в ценностях и взглядах. Также Александр признался в чувствах к Инне и подарил ей кольцо, услышав в ответ заветное "да".

Но не секрет, что съемки проекта завершились еще несколько месяцев назад. И сегодня, 3 января, на телеканале СТБ показали пост-шоу реалити, в котором участники рассказали о своей жизни. Первым об изменениях после участия в "Холостяке" заговорил сам Терен.

"Есть воодушевление и время любить и развиваться. Буду откровенным, я не жалею об участии в шоу. Это приключение, которое дало понимание себя и женщин. И дало то, что я искал. Пришло убеждение, что в отношениях должны вкладываться два человека", - заявил Александр во время разговора с ведущим Григорием Решетником.

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Также он добавил, что война не мешает любви, а наоборот обостряет чувства.

"Когда любить, как не сейчас? Нет подходящего времени... Наоборот, в это сложное время, когда война, когда гибнут люди, нам нужно создавать семьи и рожать детей".

Позже Александр раскрыл главную интригу - удалось ли построить отношения с победительницей шоу. Оказалось, что Терен и Инна до сих пор вместе.

"После проекта выйти в свет было трудно. Нам нужно было быть незаметными. Вместе не удается жить. Пока кочевание такое из одной квартиры в другую. Мы кайфуем вместе", - сказали влюбленные.

К слову, Инна переехала в Киев из Харькова и привыкает к новой жизни с любимым.

"Я счастлив, что мы нашли друг друга", - подчеркнул Терен.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" прокомментировала финал своей истории с Тереном.

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