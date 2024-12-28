Романтический проект завершился, и главный герой выбрал участницу, с которой будет строить отношения вне проекта.

В эту пятницу, 27 декабря, состоялся долгожданный финал романтического проекта "Холостяк" с главным героем - ветераном войны Александром "Тереном" Будько. В последнем выпуске военный познакомил участниц со своими родителями и провел крайние индивидуальные свидания с ними в 13-м сезоне, которые состоялись в Киеве.

За шаг до финала шоу покинула студентка Юстина Багай. Следовательно, на проекте остались две претендентки на сердце мужчины - волонтер Инна Белень и таролог Анастасия Юзьвак. Кого "Терен" выбрал победительницей проекта и как прошло прощание с другой девушкой - читайте дальше.

Знакомство Инны с родителями "Терена"

Инна волновалась перед встречей с родителями мужа. Однако он ее успокоил и они пошли за стол к родным "Терена". Он познакомил девушку с папой, мамой, сестрой и другом Артемом, который в свое время помог "холостяку" после ранения на фронте. У Будько еще есть брат, но сейчас он служит, поэтому не смог быть на встрече. У главного героя очень близкие отношения с сестрой Лесей. Она, как говорит ветеран войны, повлияла на его видение мира.

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"Те вещи которые я не мог обсудить с мамой какие-то интимные волнения, мы обсуждали с сестрой. У нее большое сердце и вот эта внутренняя доброта тоже повлияла на мое отношение к миру", - поделился "Терен".

А вот к маме Александр часто приходит за советами. Она "сыграла важную роль в его жизни", а также приложила много усилий, чтобы мужчина начал ходить. Ее он считает мудрой женщиной, поскольку его воспитывали в любви и понимании, без ссор.

Инна вручила подарки семье, в частности, огурцы, мед, сушеное мясо, конфеты, свечи и пастилу. Близкие ветерана оценили презент участницы и отметили ее доброту. Также их поразило, что девушка волонтерит и постоянно помогает военным.

Все вместе они обсудили тему детей. Инна призналась, что готова к рождению детей, а также планирует усыновить сироту из детдома. Близкие поддержали такое решение участницы и назвали ее "ответственной". Инна рассказала, что уже написала 130 страниц в книге, которую начала на шоу "Холостяк". По словам Александра, он ее уже читал и высоко оценил творчество возможной будущей избранницы.

Мама главного героя поинтересовалась, как Инна относится к тому, что Александр передвигается на кресле колесном и у него есть протезы. По словам девушки, в "нет розовых очков" и она готова ко всем вызовам, связанным с этим:

Я в Германии прожила 8 лет и участвовала в конференциях по протезированию военных, то есть, я с этим уже сталкивалась. У меня нет розовых очков, я знаю что это такое и, с какими проблемами я буду сталкиваться. Готова их решать.

После этого участница пошла на индивидуальное общение с мамой Александра Ольгой. Женщины составляли цветочные композиции. Ольга отметила, что у "Терена" всегда была активная гражданская позиция, он был борцом за украинский язык и независимость.

"Вы воспитали невероятного сына. Таким мамам надо памятники ставить", - высказалась об Ольге Инна, а также добавила, что готова к тому, что часто ветеран будет помогать друзьям и посвящать время работе.

Не обошли женщины и тему предыдущего брака волонтера. Маму мужа смутило, что финалистка уже разведена, и она спросила, как она с Александром строить семейную жизнь. Инна подчеркнула, что ее предыдущий брак в прошлом, и он не будет влиять на новые отношения. Также она умолчала о том, что экс-супруг поднимал на нее руку, поэтому ответила довольно лаконично.

"Я понимаю, что девушка, которая уже была в браке, разошлась, что кажется, что она уйдет, но на этот раз такого не будет. Я же не буду сейчас объяснять трагедию своей предыдущей жизни. Это не тема просто для первого знакомства", - считает девушка.

Женщины обсудили также ссоры в отношениях. Белень подчеркнула, что она готова идти на уступки при необходимости. В конце общения Инна сказала, что почувствовала некоторое напряжение, но в целом она довольна знакомством.

"Чувствовала немного, что я на допросе, но это понятно. Мама очень серьезная, она очень заботится о сыне. Она хотела узнать, насколько это серьезно это нормально. В конце диалога я выдохнула, потому что я все же я и объяснила, что он мне важен и, что я готова к сложностям и к классным моментам. Коннект состоялся", - пояснила Инна.

Мама Будько также показала детские фотографии сына и его дневник. Инна отметила, что Александр очень похож на себя в детстве. В подростковом возрасте главный герой начал заниматься спортом, в частности, жимом штанги, поскольку из-за проблем в детстве ему не позволяли заниматься другими активностями. Ольга рассказала, что сын еще и посещал театральный кружок. Вместе они пересмотрели фрагменты из выступления "холостяка" в спектакле.

Александр проводил девушку и поинтересовался у близких, понравилась ли им Инна. Все отметили, что их участница положительно поразила, а также добавили, что у них много общего. Однако друг Артем заметил, что не заметил "химии" между ними, а потом предположил, что, возможно, им нужно больше времени для общения.

Встреча Анастасии с родными ветерана войны

В начале свидания Юзьвак отметила, что она впервые знакомится с родителями своего бойфренда. Девушка сразу хотела сблизиться с родными Александра, поэтому при встрече начала обнимать их, а также подарила родителям Будько книгу рода и цветы Ольге. На знакомстве снова присутствовали, кроме родителей, сестра и друг. Таролог призналась, что сначала она подала заявку на шоу, а уже потом узнала, кто станет главным героем. Такое признание несколько смутило родных. К тому же маму удивило, что Анастасия построила жизнь в Великобритании, а тут внезапно решили вернуться на родину.

"Мне что-то не очень нравится такое. Это значит, что может какая-то другая цель есть. Что-то такое скрытое. Возвращаться в страну, где идет война, странно, но такое бывает", - сказала Ольга.

На вопрос о том, как Юзвак планирует развивать их с мужем отношения, она отметила, хочет попробовать прожить различные ситуации в реальной жизни с ним. В частности, проверить, могут ли они положиться друг на друга и изучать привычки своего партнера. Такой ответ удовлетворил родных. А вот разговоры таролога о своем увлечении духовностью не слишком порадовали маму военного. По ее мнению, не все складывается на энергетическом уровне.

"Энергетический уровень - это все я понимаю, но на одном духовном уровне существовать нельзя. Может в другом пространстве будет существование, но на Земле, то нет. Есть реальность, в которой мы живем сейчас", - считает мама защитника.

Ольга задала Анастасии вопрос об инвалидности сына. Она отметила, что ему нужна помощь, и что эта проблема никуда не исчезнет. Для нее было важно понять, как девушка относится к этому. Юзьвак ответила так:

Я понимаю, что мне как женщине нужно будет согласиться на определенные условия, которые мы с ним обсудим. Но, глядя, как Александр себя ведет на проекте, он себя не позиционирует как человек, которому 24 на 7 нужна эта помощь.

Такой ответ не понравился Ольге. Она сказала: "Ей подходит больше этот уровень еще духовного роста, больше путешествовать по миру. Это надо еще ей узнать, как Саша живет".

Также маме не слишком понравилось высказывание относительно семейного бюджета. Таролог сказала, что за финансы в семье должен отвечать муж, и после проекта она планирует переехать к нему, но мама Будька убеждена, что семьи два партнера должны зарабатывать и обеспечивать свое будущее.

Позже Ольга пригласила участницу пообщаться тет-а-тет. Вместе они занимались приготовлением блинов. Женщина спросила, когда у Анастасии возникли первые чувства к ее сыну, что ей больше всего нравится в Александре.

"Когда он показал, насколько он принимает меня, мои взгляды, для меня это очень важно в мужчине. Когда я делилась своими мыслями, он их поддерживал. В первую очередь понравилась его практичность", - призналась участница.

Однако Ольга хотела услышать несколько иное от девушки, в частности, что "Терен" "добрый, искренний и душевный человек". Поэтому у женщины сложилось впечатление, что Анастасия этого не заметила в ее сыне, но ей понравилось то, что Юзьвак призналась, что она доверяет и уважает ветерана войны.

Они еще раз подняли тему протезов и инвалидности "холостяка". Таролог подчеркнула, что готова заботиться о будущем муже и сможет ему помогать.

"Мы много говорили об уходе за протезами, за эти натуральные средства, которые надо использовать, чтобы раны от протезов проходили. Я готова (заботиться о нем - УНИАН)", - поделилась Юзьвак.

Ольга добавила, что никогда не вмешивается в личную жизнь сына и поддержала его решение стать "холостяком". После общения женщина сделала вывод, что "Анастасия - космическая, и она не взрослая, чтобы быть женой".

В конце встречи вручила Будько подарки от его племянниц. Девочки подарили дяде свои рисунки, после чего поговорили с ними по видеосвязи, поскольку сейчас они живут в Польше.

"В общем, знакомство, как по мне, прошло хорошо. Конечно, были моменты, когда действительно градус был поднят, но это был классный день. Мне было приятно провести его с Анастасией познакомить ее со своей семьей", - подытожил мужчина.

Артем высказался об Анастасии и отметил, что "Терену" "не будет грустно" с ней, а также считает, что она была "настоящей" и искренней на знакомстве с родными. А вот Инна старалась быть идеальной и говорила то, что от нее хотели услышать. Юзьвак также больше понравилась Лесе, а вот маме Александра понравилась Инна. Волонтерку она назвала "более практичной и семейной".

Свидание Александра и финалисток с его друзьями

На встречу главный герой пригласил свою подругу продюсера проекта "Отвал ног" Наталью, певца Дмитрия Монатика, а также Иванна, которая также помогала создавать шоу "Терена". Во время знакомства волонтер немного рассказала о себе, в частности, что она жила в Германии, занимается благотворительностью и была замужем. Инна ответила на вопрос Монатика, чем ее "зацепил" главный герой и что ему в нем не нравится.

"Он очень заботливый, очень характерный и очень нежный. Я, когда сюда шла, я не думала, что он такой заботливый. Он категоричен, интерпретирует мои слова по-другому", - сказала девушка.

Позже к компании присоединилась Анастасия. Она рассказала о своем увлечении тарологией. А также девушка вспомнила о предыдущих отношениях за рубежом. Она в очередной раз отметила, что разошлась с экс-бойфрендом, потому что он не поддерживал ее.

По ее словам, сейчас она уже готова к семье и рождению детей. Каждая из девушек поделилась подробностями своей жизни. У обеих участниц было насыщенное прошлое и она всесторонне развивались.

На вопрос о социальной активности Анастасия несколько шокировала "холостяка", ведь она призналась, что никак не вовлечена в помощи Украине в войне.

"Я не задействована, я не хожу на различные протесты. Потому что я не видела для себя в этом желания. Протестов, как таковых, чтобы просто выходить и протестовать возле какого-то дома, такого нет. Посещала различные выставки украинских дизайнеров, когда покупаешь вещи, то все средства были отданы на украинскую армию. Вот такое я посещала. Я не участвовала в митингах. Я ходила на мероприятия, которые были мне интересны, связанные с искусством, с дизайном, что также работает на благо Украины в Англии", - призналась Юзьвак.

Александр был удивлен и не понимал, как в такие сложные времена можно никак не помогать:

Я уже говорил неоднократно: невозможно ничего не делать сейчас. Просто настолько оторваться от реальности, что нет желания даже делать что-то для Украины самое малое, просто прийти хотя бы где-то, постоять на митинге.

После этого главный герой попрощался с девушками и решил обсудить, что друзья думают об участницах. Все заметили, что у финалисток есть сильные чувства к "Терену" и одной из них будет сложно расставаться с Александром.

Последнее свидание на проекте главного героя с Анастасией

Свидание началось с того, что таролог приехала в ботанический сад в Киеве и ей вынесли наушники. Девушка прослушала запись Будько, где услышала аудиоэкскурсию по Киеву, в частности, по ботаническому саду, бульвару Шевченко, Майдану Независимости.

Юзьвак не ожидала такого сюрприза, но была очень приятно удивлена. Ей было интересно гулять по городу по подсказкам "холостяка".

Александр рассказал, что он участвовал в протестах на Майдане Независимости. Он поделился, что должен был приехать в Киев в день, когда начались обстрелы в центре города, но тогда у мужчины ухудшилось самочувствие и он не смог приехать. "Терен" считает, что это был знак для него и поэтому в будущем он стал на защиту страны.

"Шок, потому что так близко я никогда не чувствовала и не осознавала, сколько молодых ребят и вообще мужчин Украины умирает на войне каждый день. Очень тяжелые чувства. Это безумное напоминание мне лично. Это благодарность, которая должна быть выражена ежедневно нашим героям", - подчеркнула Юзьвак.

Позже пара встретилась, и девушка поделилась своими эмоциями после экскурсии "холостяка". Она поблагодарила "Терену" за то, что помог ей почувствовать гордость за наш народ. По ее словам, после прогулки ей пришло осознание того, насколько страшные события происходят в Украине.

"Я увидел, что она открыта к изменениям, к уступкам, понимать, где есть истина. Я чувствую изменения в Анастасии, это мне нравится", - отмечал ветеран.

Затем пара рисовала картину своими телами. Мужчина и девушка обмазывали друг друга красками и оставляли отпечатки на холсте.

После этого пара провела время за разговорами в гостиничном номере. Они обсудили различные темы, в частности, Александр спросил, были ли у участницы моменты на проекте, когда она разочаровывалась. Юзьвак поделилась, что она разочаровалась, когда после аукциона Инна получила розу, а второй раз она почувствовала, когда узнала, что волонтер целовалась с военным.

Таролог рассказала, как она видит будущее с Александром. После проекта она планирует поехать в Лондон на две недели, чтобы сдать в аренду свою квартиру и разорвать модельный контракт, а потом девушка готова перевезти вещи в Киев и снять квартиру в Украине. Но пока участница не готова сразу переехать к главному герою, она планирует встречаться с ним некоторое время. Будько поинтересовался, а не пропадет ли у Анастасии интерес к нему за эти две недели. Финалистка прокомментировала это так:

Ты не можешь знать со своей стороны, так и я не могу сказать. У меня быстро пропадет интерес - такого не может быть. Как будет дальше я не знаю, у меня нет гарантий, но я не считаю, что интерес не может так быстро исчезнуть.

В конце Александр попрощался с Юзьвак и отметил, что она "прекрасная женщина" и она действительно его очень заинтересовала. Таролог оценила то, что "Терен" не остался с ней на ночь, адеж на шоу есть еще одна участница, и она не готова к такому быстрому ходу событий.

Последняя встреча на шоу Инны и Александра на шоу

Парочка встретилась в торговом центре. Они летали в аэротрубе. Белень было довольно страшно, но Александр поддержал ее и девушка решилась попробовать.

Позже они провели время за обедом на крыше многоэтажки. Во время разговора Александр сказал, что не готов сразу съехаться с победительницей шоу. Ему нужно время, чтобы больше изучить вторую половинку. Инна согласилась с таким решением.

"Однозначно нужно будет время, возможно, путешествие. Я волнуюсь съезжаться сразу, потому что это, как по мне, не очень правильное решение, поскольку нужно все же побыть немного отдельно вне проекта, пообщаться, увидеться, встретиться", - убежден Будько.

Александр и Инна переместились в гостиничный номер, где ели харьковскую пиццу и смотрели любимый фильм волонтера - "Титаник". После просмотра ленты главный герой отметил, что за весь сезон не чувствовал страсти со стороны участницы. Обычно, она, по его словам, "ведет себя как маленькая девочка".

Встреча завершилась поцелуем. Белень также поддержала решение "Терена" не оставаться на ночевку, ведь он пока не ее муж и она не готова строить с ним интимные отношения.

Кто стал победительницей шоу "Холостяк"

На шоу победу одержала волонтер Инна из Харькова. Во время финального общения с ней "Терен" заявил, что именно с ней хочет построить отношения.

"Мы похожи в ценностях, во взглядах и в чувствах друг к другу. Правый или левый берег? Я хочу быть с тобой, несмотря на то, на каком ты будешь берегу. Я влюбляюсь. Ты примешь это кольцо?" - спросил главный герой, в ответ на что услышал заветное "да".

Финал шоу - каким было прощание Александра с Анастасией

Главный герой еще финального выбора сказал, что с Анастасией у него много страсти, но ему не хватает схожести в мировоззрениях, а вот ситуация с Инной противоположная. Поэтому его выбор был именно таким. Он отметил, что Юзьвак раскрылась для него, но их взгляды не до конца совпадают.

"Анастасия, я благодарен тебе за наш путь. Он был непростым. Но сегодня этот путь заканчивается", - сказал "Терен" и отметил, что навсегда запомнит их с девушкой историю.

Во время прощания с ветераном таролог поблагодарила его за проведенное время вместе и подчеркнула, что с уважением относится к его решению.

"Я чувствую, будто что-то падает внутри меня. Но это его решение, что я могу с этим сделать. Я его просто уважаю. Я сделала максимум, чтобы я могла. Я сложная для него и больше дискомфорта могу привести в отношениях, так как для меня он должен также измениться в некоторых своих взглядах. Мы с ним чрезвычайно разные. Сказать, что я с другой планеты, я считаю, что это метафора больше, а не реальность. Это меня обидело? Нет, не обидело. Показало, какой еще может быть женщина. Люблю быть всегда первой. Первой и, наверное, последней такой женщиной в его жизни. Но я не ставлю точку в наших отношениях", - заинтриговала своим заявлением Анастасия.

На следующей неделе станет известно, удалось ли Инне и Александру построить отношения после проекта и как сложилась их жизнь.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" призналась, дала бы "Терену" второй шанс. Алина Моисеенко призналась, что на проекте действительно была влюблена в главного героя и даже представляла их совместное будущее.

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