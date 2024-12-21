Продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко рассказала, что пока не общается с Александром Тереном.

Бывшая участница 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Алина Моисеенко, которая боролась за сердце ветерана войны Александра Терена приоткрыла завесу своей жизни после проекта. В интервью РБК-Украина она рассказала об эмоциях и отношениях с "Холостяком".

Алина призналась, что искренне верила в возможность любви с Александром и даже представляла их совместное будущее.

"Мне бы хотелось этого. Я это представляла. Представляла наш быт, как это может быть. Мало того, мы даже с ним обсуждали мою квартиру, как ее можно обустроить. Диалоги были достаточно серьезными", - рассказала Алина.

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Однако, судьба распорядилась иначе, и Алина покинула проект в седьмом выпуске. Возвращение к реальной жизни оказалось непростым.

"Я поняла, что у меня вообще настолько организм был в стрессе. Я когда приехала домой, открыла там дверь, зашла, села на кровать, я вообще поняла, насколько же была уставшая. Я просто две недели отсыпалась. Я еще и похудела на два килограмма. Поэтому я дала себе время на отдых. Я не работала две недели, просто начала ходить снова на спорт, ездить в любимые заведения, завтракать вкусно, восстанавливаться и ходить понемногу на свидания", - рассказала девушка.

Алина призналась, что иногда скучает по проекту, участницам и команде, но в отношении Александра отпустила ситуацию и не имеет к нему претензий.

"Иногда были такие мысли. На самом деле очень привыкаешь к людям, которые с нами работали. Некоторые из команды стали очень сильно близкими. И грусть, конечно, была. Ну а насчет Александра, то я, пожалуй, поняла, что все так, как должно быть, и отпустила", - призналась Алина Моисеенко.

Просматривая выпуски "Холостяка", Алина была поражена быстрым развитием событий у некоторых участниц.

"Когда я смотрела первые выпуски, где еще не было моего поцелуя, я немного была шокирована тем, как там уже разворачиваются истории. Пока я там еще в девках сижу, и даже еще не было индивидуального свидания, другие уже целуются. У меня был чисто шик-шак-шок! Но потом, когда уже пятая серия была, и было мое свидание на квадроциклах, для меня это было самое красивое свидание сезона", - вспоминает продюсер образовательных курсов.

Несмотря на неразделенную любовь, Алина заверила, что не потеряла веру в любовь. Она также отметила, что для нее важно, чтобы мужчина зарабатывал достаточно для комфортной жизни.

"Мне важно, чтобы муж зарабатывал достаточно, чтобы мы могли жить комфортно. Я зарабатываю так же сама достаточно, чтобы обеспечивать себе тот уровень жизни, который я хочу. Но мне бы хотелось, чтобы мужчина зарабатывал больше меня, чтобы я на него смотрела и хотела как-то равняться, чтобы он был такой фундаментальной персоной", - рассказала бывшая участница "Холостяка".

Девушка также опровергла слухи о том, что во время съемок проекта у нее были отношения с другим мужчиной.

Напомним, Алина Моисеенко рассказала, что проект о настоящих эмоциях и чувствах.

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