Главный герой проекта ответил, хотел ли он что-то изменить, если бы мог повернуть время вспять.

В пятницу, 27 декабря, вышел последний выпуск шоу "Холостяк", главным героем которого был ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько. Мужчина после завершения проекта вышел на связь и прокомментировал свое участие в шоу. Он ответил, хотел ли что-то изменить, если бы мог.

В своем Instagram звезда опубликовал пост, где отметил, что во время съемок он получил неоценимый опыт. Проект для главного героя завершился еще осенью, а для всех зрителей только вчера. По словам "Терена", просматривая шоу, ему казалось, что все, что там происходило - это был сон. В то же время, говорит Александр, если бы он мог вернуть время назад, то точно изменил бы некоторые свои действия и слова.

"Могу сказать, что это был очень интересный опыт - будто сон воплотился в жизнь. Потому что все, что происходило тогда, казалось, случалось только со мной. А теперь вдруг все стало реальностью. В этом есть определенная абсурдность: то, что когда-то было реальным, теперь выглядит на экранах как сон. Все вокруг начали проживать мою историю: кто-то радовался, кто-то ненавидел. Хотел бы я что-то изменить? Возможно, да. Определенные слова или действия я бы пересмотрел", - написал Будько.

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Также он поделился, что выход "Холостяка" на экраны, изменил отношение многих его знакомых к нему. Вместе с тем изменился и сам мужчина. Главный герой пересмотрел свое отношение к тем или иным ситуациям, а также к людям.

"Этот проект стал лакмусовой бумажкой для моего окружения и общества в целом. Насколько друзья готовы принять меня в такой роли? Насколько общество готово воспринимать новую реальность без того, чтобы отводить глаза или смущаться? Стал ли я другим? Возможно. Я пересмотрел свои ценности и отношение к другим людям. И даже начал больше любить животных. Знаю, что впереди еще много всего. Времени останавливаться нет: проект завершен, но жизнь - нет", - отметил "холостяк".

К слову, в финале проекта Александр выбрал волонтерку Инну. Именно с ней он захотел построить отношения вне шоу, а вот с другой финалисткой - тарологом Анастасией Юзьвак - ему пришлось попрощаться. Свой выбор он объяснил тем, что у них разные взгляды на жизнь.

Напомним, ранее волонтер Инна прокомментировала свою победу на шоу "Холостяк". Финалистка отметила, что ее путь на проекте был непростым.

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