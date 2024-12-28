Он признался в своих чувствах одной из участниц.

В пятницу, 27 декабря, состоялся финальный выпуск 13 сезона романтического реалити "Холостяк", главным героем которого был ветеран войны Александр Терен.

В финал прошли две девушки - Анастасия из Лондона, которую постоянно обвиняли в безработице и Инна, которая не пришла на первую вечеринку из-за того, что передавала автомобиль военным.

Обе девушки познакомились с родителями Терена, после чего они высказали свое мнение о каждой из них.

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После долгих раздумий Александр все же принял решение, кому из них готов вручить обручальное кольцо.

На последней церемонии он сказал девушкам все то, что у него накопилось за три месяца. Анастасии он признался, что у них разные взгляды на жизнь и пока не видит общего будущего с ней.

"Анастасия, я благодарен тебе за наш путь. Он был непростым. Но сегодня этот путь заканчивается", - сказал "Терен" и отметил, что навсегда запомнит их с девушкой историю.

А вот Инне он сказал: "Мы похожи в ценностях, во взглядах и в чувствах друг к другу. Правый или левый берег? Я хочу быть с тобой, несмотря на то, на каком ты будешь берегу. Я влюбляюсь. Ты примешь это кольцо?" - спросил главный герой, в ответ на что услышал заветное "да".

В ответ Александр услышал заветное "да". То есть, победительницей 13 сезона стала Инна Белень. Стоит отметить, что фолловеры неоднократно говорили, что именно она больше всего подходит Терену.

Уже через неделю мы узнаем, остались ли пара вместе после проекта. Интересно, что ранее блогер Богдан Беспалов говорил о том, что Александр и Инна расстались через месяц после финала. Он отмечал, что Инна действительно была влюблена в Терена, однако у него таких чувств к ней не было.

Напомним, ранее мы писали, как прошел последний выпуск на проекте и каким было знакомство родителей "холостяка" с участницами.

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