Александр Терен в финале выбрал Инну Белень / скриншот Instagram

В пятницу, 27 декабря, состоялся финальный выпуск 13 сезона романтического реалити "Холостяк", главным героем которого был ветеран войны Александр Терен.

В финал прошли две девушки - Анастасия из Лондона, которую постоянно обвиняли в безработице и Инна, которая не пришла на первую вечеринку из-за того, что передавала автомобиль военным.

Обе девушки познакомились с родителями Терена, после чего они высказали свое мнение о каждой из них.

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Инна Белень и Анастасия Юзьвак / скриншот Instagram

После долгих раздумий Александр все же принял решение, кому из них готов вручить обручальное кольцо.

На последней церемонии он сказал девушкам все то, что у него накопилось за три месяца. Анастасии он признался, что у них разные взгляды на жизнь и пока не видит общего будущего с ней.

"Анастасия, я благодарен тебе за наш путь. Он был непростым. Но сегодня этот путь заканчивается", - сказал "Терен" и отметил, что навсегда запомнит их с девушкой историю.

А вот Инне он сказал: "Мы похожи в ценностях, во взглядах и в чувствах друг к другу. Правый или левый берег? Я хочу быть с тобой, несмотря на то, на каком ты будешь берегу. Я влюбляюсь. Ты примешь это кольцо?" - спросил главный герой, в ответ на что услышал заветное "да".

В ответ Александр услышал заветное "да". То есть, победительницей 13 сезона стала Инна Белень. Стоит отметить, что фолловеры неоднократно говорили, что именно она больше всего подходит Терену.

"Терен" и Инна / скриншот Instagram

Уже через неделю мы узнаем, остались ли пара вместе после проекта. Интересно, что ранее блогер Богдан Беспалов говорил о том, что Александр и Инна расстались через месяц после финала. Он отмечал, что Инна действительно была влюблена в Терена, однако у него таких чувств к ней не было.

Напомним, ранее мы писали, как прошел последний выпуск на проекте и каким было знакомство родителей "холостяка" с участницами.

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