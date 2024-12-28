Финалистка отметила, что ее путь на проекте был непростым.

В пятницу, 27 декабря, состоялся долгожданный финал романтического шоу "Холостяк", главным героем которого был ветеран войны Александр "Терен" Будько. В последнем выпуске мужчина сделал свой выбор и решил, что дальше будет строить отношения с волонтеркой и бизнесвумен Инной Белень, которая стала победительницей шоу. А вот с тарологом Анастасией Юзьвак военный решил завершить историю и попрощался с ней.

28-летняя харьковчанка Инна после победы в проекте вышла на связь. В своем Instagram она прокомментировала триумф на шоу и поделилась первыми эмоциями. По словам участницы, ее путь на проекте был совсем непростым.

Но она благодарна себе, что решила попробовать и "Терену", который выбрал ее в финале. Белень также выразила благодарность всем, кто верил в ее победу и поддерживал ее на протяжении участия в шоу.

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"Этот путь был сложным, но твое сердце выбрало меня. Спасибо каждому, кто поддерживал нас в этом. Все подробности позже", - написала волонтер.

Как известно, перед финальным выбором главный герой познакомил участниц со своими родителями, друзьями, а также провел последние свидания на шоу. Выбрав Инну, свое решение он объяснил тем, что у них похожие взгляды на жизнь и ценности, поэтому именно с ней он хочет строить совместное будущее.

Стоит указать, что пока сам "холостяк" никак не комментировал финал проекта. Уже через неделю в пост-шоу "Как выйти замуж. Холостяк" станет известно, удалось ли Инне и Александру построить отношения после проекта и как сложилась их жизнь.

Напомним, ранее Слава Демин отреагировал на победу волонтерки Инны в шоу "Холостяк". Ведущий признался, что знаком с Инной и рассказал об их общении.

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