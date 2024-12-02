Арттерапевт также ответила, верит ли она, что на проекте можно встретить настоящую любовь.

Экс-участница шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" арт-терапевт Вероника Дорошко, которая не получила розу в пятом эпизоде, ответила, какая девушка больше всего подходит главному герою. Она также поделилась своими впечатлениями от проекта и как отреагировала на решение военного.

В интервью "Люкс ФМ" Вероника назвала только одну девушку, которая, по ее мнению, больше всего подходит "холостяку". По ее словам, это волонтер из Харькова Инна Белень. Она, мол, с главным героем "на одной волне".

"Считаю, что среди всех участниц Александру больше всего подходит Инна, потому что они с Александром на одной волне. Это очень важно для отношений", - убеждена Дорошко.

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Также арт-терапевт прокомментировала решение Александра, который не захотел продолжать отношений с ней. Она указала, что, как и главный герой, почувствовала, что они не смогут быть парой:

Честно говоря, не была расстроена, я была благодарна за опыт. На тот момент уже в середине себя почувствовала, что мы с Александром не подходим друг другу для построения серьезных отношений.

Кроме того, экс-участница высказалась о стереотипе, что якобы на шоу невозможно встретить свою любовь. Однако она убеждена, что это вполне реально и говорит, что знает по крайней мере одного человека, которому это удалось, но не стала раскрывать его имя.

"Самый большой стереотип о шоу, который могу развеять... Что на этом проекте любовь не находят. Я знаю, как минимум одного человека, который по-настоящему влюбился", - сказала Вероника.

Напомним, ранее Вероника прокомментировала свой вылет из проекта. Девушка также рассказала, какой новый опыт получила после участия в реалити.

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