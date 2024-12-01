Девушка также рассказала, какой новый опыт получила после участия в реалити.

Экс-участница романтического проекта "Холостяк-13" арт-терапевт Вероника Дорошко, которая покинула шоу в пятом выпуске, прокомментировала свой вылет.

29-летняя девушка призналась, что участие в проекте для нее стало выходом из зоны комфорта и проявлением смелости. Однако как раз на пятой неделе она поняла, что хочет вернуться домой.

"На пятой неделе я чувствовала, что здесь я уже лишняя и действительно хотела вернуться в реальную жизнь. Кто-то увидел через экран, а команда это увидела в процессе", - отметила Вероника в своем Instagram.

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Она также добавила, что получила много интересного опыта и разнообразных эмоций.

"Мы сталкивались с нестандартными ситуациями: романтические свидания, конкурсы, испытания и межличностные конфликты. Условия, в которых мы должны адаптироваться и быстро принимать решения - это требует гибкости. Страх выглядеть смешно, быть осужденной или неприемлемой заставляет работать над собой. Это серьезный вызов для самооценки".

Арт-терапевт подчеркнула, что не стоит верить образу, который сделали редакторы. По словам девушки, он отличается от нее настоящей.

"Образ, который вы увидели с экранов не является на 100% действительным. Подcвечуют то, что интересно команде и для контраста и реакций зрителей", - написала экс-участница реалити.

К слову, в пятом выпуске шоу "Холостяк" покинули две девушки. Кроме Вероники, из проекта вылетела SMM-менеджер Ксения, которой также не дали розу. Теперь за сердце Александра "Терена" Будько продолжают бороться 6 участниц.

Напомним, ранее бывшая участница "Холостяка-13" Ксения прокомментировала свой вылет из шоу.

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