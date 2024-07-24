На кадрах можно даже разглядеть некоторых участниц.

Известное шоу "Холостяк" возвращается и выйдет на экраны уже осенью этого года. В сети распространили кадры со съемок романтического проекта, главным героем которого стал ветеран войны "Александр "Терен" Будько.

Telegram-канал "Гувернантка" опубликовал фотографии со съемочной площадки нового "Холостяка". На одном из фото видно главного героя Александра, за чувства которого будут бороться украинки. Ветеран войны с серьезным выражением лица готовится к съемкам.

Также на фото появился неизменный ведущий шоу Григорий Решетник, который наблюдает за съемками.

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На третьей фотографии "засветились" участницы проекта. В кадре позируют 11 девушек. Их лица трудно рассмотреть, но заметно, что среди претенденток на сердце "холостяка" есть брюнетки, рыжие и блондинки. Все девушки разные, но в то же время каждая из них красивая.

Вероятно, фотография сделана во время "церемонии роз", когда главный герой выбирает участниц, которые покинут проект.

Что известно о главном герое "Холостяка"

Военному 28 лет. Он с первых дней полномасштабного российского вторжения стал на защиту страны. За 6 месяцев службы на фронте "Терен" стал главой 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ".

Однако впоследствии Александр получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Будько сделали протезирование. Сейчас он ведет активный образ жизни. Он создал собственный проект на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив". В выпусках ветеран войны вместе с украинскими звездами проверяет города на инклюзивность.

Напомним, ранее мировые СМИ с восторгом написали о новом "холостяке" Терена. Журналисты убеждены, что 13 сезон шоу будет лучшим.

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