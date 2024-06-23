Журналисты убеждены, что 13 сезон шоу будет наилучшим.

Известие о том, что ветеран войны Александр "Терен" Будько станет главным героем шоу "Холостяк" в 13 сезоне, разлетелось по всему миру. Иностранные медиа написали о военном и выразили свой восторг от него.

Журналисты топовых мировых изданий назвали "Терена" безупречным героем для романтического шоу в условиях войны и не только. Статьи о ветеране опубликованы в британском The Guardian и американском Variety.

"Герой войны со многими наградами, как Александр Терен, достаточно сильный, чтобы воевать за свою страну, но достаточно чувствительный, чтобы танцевать балет, - это идеальный холостяк, которого только можно себе представить. Девушки, это поджог!", - написали в The Guardian.

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Также в статье отмечается, что с началом полномасштабного вторжения Украина стала совсем другим государством. Это и должен показать новый сезон "Холостяка". Журналисты считают, что Будько вдохновляет украинцев и назвали его достижения в военном деле "удивительными". Как известно, защитник ушел на фронт добровольцем, а через полгода его повысили до командира взвода.

"Иметь такого вдохновенного человека, как Александр в роли холостяка этого сезона - это невероятно увлекательно. Мы не сомневаемся, что он будет чрезвычайно популярным не только среди участниц, но и среди зрителей", - отметил Эндрю Зейн - старший вице-президент Warner Bros.

В заключение, медийщики добавляют, что 13 сезон шоу будет самым удачным в истории шоу. Они думают, что его успех будет настолько высоким, что смысла снимать следующие сезоны не будет.

Напомним, ранее новый "холостяк" Александр Терен ответил, готов ли стать отцом.

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