Она также ответила, изменила ли свое мнение о "холостяке" после участия в шоу.

Экс-участница шоу "Холостяк-13" арт-терапевт Вероника, которая покинула проект на пятой неделе, рассказала о неудобных моментах во время свиданий с Александром "Тереном" Будько.

Девушка призналась, что ввиду физического состояния главного героя, случались определенные неудобства во время общения. Например, когда у них было свидание в поезде и Вероника случайно стала на ногу Терену. Тогда она извинилась, а мужчина ответил, что ничего не почувствовал.

"Такие моменты были, но они всегда становились поводом для искренности. Иногда он был уставший или замкнутый, но это лишь доказывало, что он тоже человек со своими переживаниями", - рассказала Вероника в интервью для издания Факты.

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Арт-терпавет отметила, что с пониманием относилась к ситуации и всегда готова была поддержать Александра.

"Я пыталась поддерживать и быть открытой насколько могла в тот момент".

Не секрет, что Вероника и Терен познакомились до начала проекта "Холостяк" на консультации по арт-терапии. Но, по словам девушки, она изменила свое мнение о нем во время участия в шоу.

"На проекте я открыла его уязвимость, смелость, доброту и его ценности. Это заставило посмотреть на него совсем по-другому", - сказала она.

К слову, главным героем 13 сезона романтического проекта "Холостяк" стал ветеран войны Александр "Будько" Терен. В 2022 году во время выполнения боевого задания он потерял две ноги.

Напомним, ранее Терен прокомментировал заявление скандальной блогерши относительно людей с инвалидностью.

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